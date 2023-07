The Reds, Pinks and Purples – The Town That Cursed Your Name (Tough Love)

Supimos de la existencia de The Reds, Pinks And Purples – alias del prolífico músico y compositor norteamericano Glenn Donaldson– gracias al sello alicantino Pretty Olivia Records que editó para el mercado estatal el disco Anxiety Art (2019), que sería su debut bajo este heterónimo.

Donaldson está implicado en muchos proyectos con músicos afines a su sensibilidad pop, y además ha colaborado con otros grupos desde los noventa. Para quien esto firma, The Town That Cursed Your Name (Tough Love, 2023) contiene algunas de las mejores canciones que ha compuesto este peculiar artesano del pop, cuyos referentes son de alto linaje y sabe cómo escribir buenas réplicas sin necesidad de pagar excesivos peajes.

El tándem Forster-McLennan son una sombra muy alargada y casi inalcanzable, pero el de San Francisco se las apaña muy bien desenterrando su legado en temas como “Waiting On A Ghost To Haund You”, “Almost Changed”, o el mismo tema que da título al elepé.

Otro de los personajes que son fuente de inspiración en este cancionero es F. M. Cornog -aka East River Pipe– y de esos mimbres salen temazos como “Leave It All Behind” o “What Is A Friend, aunque también se enredan ecos de The Magnetic Fields en la pianística “Break Up The Band”. Por entre medio uno puede escuchar retazos de shoegaze en clave lo-fi, armonías velvetianas y power pop de acometidas aletargadas. Gran disco. Por cierto, mientras un escribe estas líneas, su Bandcamp está que arde con nuevas novedades que va colgando.

Escucha The Reds, Pinks and Purples – The Town That Cursed Your Name