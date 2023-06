Completa gira de Bette Smith por nuestro país

Bette Smith nos visita este verano en una serie de fechas por salas y festivales. El espíritu vibrante de Brooklyn se fusiona con la magia del Mississippi en el talento salvaje de esta poderosa vocalista. Nacida y criada en Brooklyn, es hija de un director de coro de iglesia. Desde temprana edad, cantaba góspel, influenciada por su madre, y se dejaba llevar por la música soul que inundaba su barrio durante los calurosos veranos neoyorquinos. En aquella época, Brooklyn era un lugar peligroso, plagado de pandillas callejeras, lo cual representaba un desafío intimidante para una niña en pleno desarrollo.

En 2017, Bette lanzó su primer álbum, titulado Jettlager, reconectando así con sus raíces. Producido por Jimbo Mathus, miembro fundador de los Squirrel Nut Zippers, conocido músico que ha trabajado con artistas como Valerie June, Buddy Guy y Elvis Costello. Mathus también ha sido solista y productor de Luther Dickinson y The Seratones, entre otros. Las grabaciones iniciales de Bette llegaron a Big Legal Mess Records, un sello subsidiario de Fat Possum, quienes no dudaron en ficharla de inmediato.

Su siguiente trabajo, tras una exitosa gira que la llevó al prestigioso festival de Montreaux, fue ‘The Good The Bad and The Bette‘ (2020), un álbum de soul-rock rocoso, funk y con influencias de las bandas sonoras de Blaxploitation. Este disco fue producido por Mike Patton, bajista de Drive-By Truckers y exmiembro de Dexateens, y acentuó el perfil más rockero de Bette. Contó con colaboraciones de Patterson Hood de Drive-By Truckers y Luther Dickinson (North Mississippi Allstars, Black Crowes), reafirmando a Bette Smith como una fuerza de la naturaleza.

La han comparado con la potencia de Big Mama Thornton y Bessie Smith, la elegancia clásica de Joe Williams, el dinamismo de Koko Taylor y la energía de Janis Joplin, todo ello envuelto en la magia de Billie Holiday. Bette Smith personifica una música atemporal que abarca géneros como el soul y el rhythm & blues, con la autenticidad y el sello distintivo del Mississippi.

Su poderosa voz y presencia escénica han dejado una huella imborrable en los oyentes, cautivando con su entrega apasionada y su estilo único. Con cada interpretación, Bette canaliza una fuerza interior que la conecta con las raíces más profundas de la música americana. La tendremos:

26 DE JULIO. LA HUERTA DE LAS DELICIAS, PALENCIA

28 DE JULIO. LOCO CLUB, VALENCIA

29 DE JULIO. FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA, SORIA

30 DE JULIO. BILBAO BLUES FESTIVAL, BILBAO

2 DE AGOSTO. ROCK & BLUES CAFÉ, ZARAGOZA

3 DE AGOSTO. SALA CLAMORES, MADRID

4 DE AGOSTO. FESTIVAL DE LA GRAPA, AVILÉS