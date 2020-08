Podría recuperarse una canción perdida de Steely Dan

Cimcie Nichols, la hija del ingeniero-jefe de Steely Dan, Roger Nichols (el cual ya falleció en 2011), ha encontrado una casette, la cual podría contener la versión terminada de un popular “corte maldito” de la mítica banda neoyorquina pero expliquemos, muy brevemente y desde el inicio, el antiguo suceso.

“The Second Arrangement” iba a ser la canción estelar del legendario disco Gaucho y uno de los mejores grupos de la historia del rock, Steely Dan, ya la tenía absolutamente pulida y completada, tras varios meses de agónico trabajo y un dineral dedicado solamente a dicha tonada, en 1979. Entonces, debido a un desgraciado error con una de las máquinas del estudio, uno de los diez ingenieros auxiliares del propio Nichols la borró casi entera, quedando el novel técnico completamente desconsolado. El cantante y teclista Donald Fagen mostró una silenciosa rabia cuando el mismo Roger Nichols le comunicó la desafortunada noticia y el músico tardó bastantes días en volver por el estudio de Nueva York. Después, el bajista y guitarrista Walter Becker y el propio Fagen gastaron otros 60.000 dólares en tratar de tornar a grabar “The Second Arrangement” con la intención de que quedara tal como la acabaron y registraron, originalmente. Sin embargo, tras multitud de ensayos con varios músicos, los dos ultra-perfeccionistas líderes del proyecto “steely” no quedaron satisfechos con ninguna de las numerosísimas tomas nuevas y desecharon continuar con dicha canción, tras varias semanas de intentonas. La famosa melodía, en cuestión, se sustituyó oficialmente por otro tema distinto, es decir, “Third World Man”.

Después se publicó el espectacular álbum Gaucho, en 1980, el cual costó nada menos que 1 millón de dólares de grabar y que en mi opinión, se halla a la misma altura que Aja u otros titánicos LPs del combo de Nueva York. Desde el año 2010, aproximadamente, han ido apareciendo, por Internet, hasta 3 maquetas y “bootlegs demos” de la propia “The Second Arrangement” e incluso Steely Dan la llegó a tocar en directo, en 2011, en un show especial que hicieron de canciones raras y propias.

Ahora, como apuntábamos, Cimcie Nichols ha manifestado: “Tres cintas de trabajo salieron del estudio de grabación la noche antes de la infame eliminación de “The Second Arrangement” de Steely Dan. Nunca hemos puesto la cinta. Probablemente sea inteligente ponerla y transferirla al mismo tiempo. ¿Qué debemos hacer con ésto? Esta cinta es como un tesoro mágico que mi mamá ha mantenido a salvo durante décadas ¡Buen trabajo, mamá!”

Aunque es posible que cualquier cinta pueda hallarse dañada tras más de 40 años olvidada en algún cajón, a lo que la propia hija de Roger Nichols se refiere es que también podría darse el caso de que si la primera vez que se reproduzca dicha casette, a la vez, ésta se traspasa a sistema digital, quizás “The Second Arrangement” podría salvarse con éxito. Veremos si hay suerte en caso de hacer la prueba, ya que sería histórico que se restaurara aquella canción terminada, en 1979, por los compositores Becker y Fagen.

Podéis encontrar dos reportajes más sobre Steely Dan en este enlace, aquí en Muzikalia.