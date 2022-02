Porridge Radio anuncian su tercer disco y adelantan un tema

Porridge Radio son una de las nuevas voces más vitales de la música alternativa, después de ser nominadas a un Mercury para su álbum de 2020, Every Bad. Ahora anuncian su tercer álbum, Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky, que saldrá el 20 de mayo en Secretly Canadian.

Si Every Bad estableció la honestidad aguda y sincera de la líder Dana Margolin, Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky lleva eso a nuevas alturas. Es el sonido de alguien de veintitantos años que enfrenta la decepción del amor y la vida, y descubre cómo existir en el mundo, sin reclamar ninguna respuesta.

El álbum se abre con el nuevo sencillo “Back To The Radio”, un poderoso llamado a las armas que contrasta las letras de Margolin sobre el pánico y el cerrarse en sí misma. El ambicioso video en una sola toma de la canción fue dirigido por la hermana de Dana, Ella Margolin, y presenta a la banda inmersos en un mundo de papel maché pastel.

“”Back To The Radio” se siente como un gran hola introductoria o un gran adiós ceremonial”. La escribí a fines de 2019 cuando nos preparábamos para el lanzamiento de Every Bad y sentí que venían muchas cosas que no estaba segura de saber cómo manejar. La canción surgió de un sentimiento de intensa soledad y de no estar preparado para lo que todos me prometían que estaba a punto de suceder, y un fuerte deseo de escapar sin saber a dónde quería escapar. Para mí, hay una gran sensación de catarsis en esta canción, de dejarte llevar y dejarte llevar”.

Escucha ‘Back To The Radio’ de Porridge Radio

Foto: Matilda Hill-Jenkins