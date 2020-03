Protomartyr anuncian su quinto disco, que llega en mayo

Protomartyr anuncia su quinto álbum, Ultimate Success Today, que se publicará el 29 de mayo en Domino. Después del lanzamiento del aclamado Relatives In Descent, Ultimate Success Today continúa expandiendo aún más las posibilidades de cómo puede sonar un álbum de Protomartyr. Junto con el anuncio del álbum, la banda comparte el video de su primer sencillo “Processed By The Boys” y anuncia las fechas de la gira por el Reino Unido, Europa y América del Norte.

“Hay oscuridad en la poesía de Ultimate Success Today”, dice la leyenda punk, miembro fundador de The Raincoats, y amiga de la banda, Ana da Silva. “El tema de las cosas que terminan, sobre todo la existencia humana, está presente y recuerda a The Road, de Cormac McCarthy. Nuestro mundo ha llegado a un punto que nos asusta: incendios, inundaciones, terremotos, hambre, guerra, intolerancia … Hay gritos de desesperación. ¿Hay esperanza? La avaricia es la enfermedad que pone la vida en peligro “.

“El relanzamiento de nuestro primer álbum me hizo pensar en el paso del tiempo y su conclusión final”, dice el cantante Joe Casey sobre Ultimate Success Today. “Al escuchar No Passion All Technique nuevamente, me escuché a mí mismo esperando una introducción y un futuro largo, pero también sabiendo que podría ser “uno y no más” para nosotros. Entonces, cuando llegó el momento de escribir Ultimate Success Today, recordé esa primera urgencia y cómo era una inversa de mi lucha actual con cuán terriblemente enfermo me he estado sintiendo últimamente. ¿Esa sensación de malestar coloreó cómo me sentía sobre el estado del mundo o fue al revés?

El video de “Processed By The Boys”, dirigido por David Allen & Nathan Faustyn y producido por HLPTV & LooseMeat.Biz, es una obra de teatro basada en un extraño clip de televisión brasileño del que la banda se enamoró. Un hombre canta a una audiencia de estudio, mientras que un miembro de la audiencia se enfurece con un títere, lo que lleva a toda la situación a convertirse en un caos total. “Tan pronto como escuchamos el concepto, supimos cómo tomar las ideas de la banda y unirlas en este tipo de caos intemporal de acceso público“, dice Faustyn. “Debido a la naturaleza de HLPTV & LooseMeat.Biz y quiénes somos – técnicos profesionales y aficionados – sabíamos que podríamos lograr un compendio realmente extraño, divertido y sardónicamente oscuro para esta canción que es e así”.