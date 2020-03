El dúo valenciano Néfele debuta con el EP Cristal

Néfele es un proyecto de rock progresivo/ambiental de Valencia integrado por Salva Ferrando y Andoni Ros. Su trayectoria arranca en 2017, cuando ambos se unen movidos por la necesidad de expresar algo propio y de forjarse una identidad musical. Tras varios meses de trabajo compositivo, acaban obteniendo siete temas que incluyen en Cristal, su EP de debut, publicado a finales del pasado año.

En palabras de Andoni “fue todo un proceso bastante instintivo a base de prueba y error intentando dar forma a las canciones con los elementos sonoros que más me llenan e identifico: texturas y capas ambientales detalladas, riffs intensos, progresiones melancólicas y letras con carga emocional. Esta es la semilla de lo que somos Néfele, las direcciones en las que se desarrollará solo el tiempo lo dirá”.

Néfele es principalmente una banda de rock progresivo, pero tanto Salva como Andoni escuchan una gran variedad de estilos que van desde el synth-pop, el black metal o el djent al post-rock progresivo o música ambiental, siendo estas últimas etiquetas con las que se sienten más identificados, aunque estando siempre abiertos a la experimentación.

Néfele se describen a su vez como un proyecto con una filosofía “Do it Yourself”: todos los temas han sido compuestos, producidos, mezclados y masterizados por Andoni usando su ordenador personal, y piensan continuar por esta línea en futuros trabajos. Andoni lo explica de la siguiente manera: “Lo cierto es que pienso que vivimos en una época dorada para ser creativos musicalmente. La idea de que solo usando mi ordenador y mi guitarra haya sido capaz de dar forma a la música que tengo en mi cabeza me resulta muy empoderadora, y me hace ser optimista respecto a lo que podremos conseguir crear en el futuro”. Entre sus objetivos a largo plazo está llevar el proyecto al directo, aunque ahora están centrados en dar a conocer Cristal, experimentar con algunas ideas diferentes que tienen en mente, y empezar a dar forma a nuevo material.

Puedes escuchar Cristal, el primer disco de Néfele, en su página de Bandcamp. También está disponible en Spotify.

