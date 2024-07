Marc Almond – I’m Not Anyone (BMG)

Si hay una persona en la actualidad que es capaz de hacer un disco de versiones y no morir en el intento ese es el maestro Marc Almond. Su habilidad y mmaestría para llevar a su terreno las canciones ajenas es de todos sabido, aunque no está de más volver a repetirlo. Para el recuerdo quedan sus tomas de “Jackie” (Jacques Brel), Something’s Gotta Hold Of My Heart (Gene Pitney), o I’m Lost Without You (Billy Fury) entre otras muchas (¿hace falta mencionar “Tainted Love”? Pues de hace y aquí no ha pasado nada). Siempre teatralizándolas, dotándolas de ese poderío vocal que hoy en día sigue en plena forma, no solo en sus discos, sino también en los directos en solitario o junto a Dave Ball en la nueva reencarnación de Soft Cell.

El último lanzamiento discográfico del genio inglés fue el minielepé Things We Lost (2022), un más que notable trabajo que grabó compaginando su gira de conciertos, y claro está, con el regreso de Soft Cell al estudio de grabación. Si en Shadows And Reflections (2017) su pose imperial lucia sus mejores ropajes en un pentagrama ajeno que interiorizó de manera extraordinaria, llega el turno de I’m Not Anyone (BMG, 2024), un disco cuyo título toma prestado de una de las covers que dan forma a un disco de ensueño, y que allá por 1973 cantara Sammy Davis Jr. en una cara B (el tema fue compuesto por Johnny Harris y Paul Anka). Una hermosa canción que narra los anhelos de libertad personal, tema que canta con su habitual apasionamiento, y que se ajusta como anillo al ethos de toda su carrera.

Centrándose en las décadas de los 60 y 70 podemos deleitarnos con la pátina rock de pompa y glamur que le da Almond a “I’m The Light” de la banda californiana Blue Cheer, con unos preciosos juegos de voces en plan góspel; los arreglos suntuosos de cuerda, riffs de guitarra y Hammond en “Gone With The Wind (Is My love)” -que escribiera Louie Barreto y que en décadas pasadas versionaron Rita & The Tiaras o la mismísima Gloria Jones (tenía que aparecer en algún momento)- son de una belleza perturbadora.

Fervorosa de igual manera suena “I Talk To The Wind” de los King Crimson, y aunque siendo bastante fiel a la original, acaba mutando en una melodía feérica tejida por la flauta del ex Jethro Tull Ian Anderson, mientras que el norther soul de “Elusive Butterfly” (original de Bob Lind), alza el vuelo y uno se queda con la boca abierta ante la vitalidad de un Marc Almond inasequible al desaliento. Y que sea por mucho tiempo más.

Escucha Marc Almond – I’m Not Anyone