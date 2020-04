Radiohead regalan concierto de la gira ‘Kid A’

Radiohead siguen acordándose de sus fans en estos tiempos de confinamiento. A principios de año la banda inauguraba la Biblioteca Pública de Radiohead. En ella, los visitantes de su web oficial podrán crear su propio carné de biblioteca con su número de socio, y acceder a un archivo altamente comisariado y organizado del catálogo del grupo y del correspondiente material visual y diversos artefactos asociados a cada álbum: Material gráfico detallado, vídeos oficiales y actuaciones en directo y en televisión en alta definición sin publicidad, caras B y canciones aparecidas en recopilatorios, merchandising agotado que se fabricará a medida y bajo demanda, listas de reproducción de los miembros de la banda de la época de las sesiones de grabación de In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, y mucho más.

Si hace unos días compartían el concierto en el Best Kept Secret Festival de 2017 a través de su web, hoy tendremos la ocasión de disfrutar un show de la época de Kid A (2000).

Concretamente su actuación en el Tent In Dubin en octubre de 2000. Esta son las canciones interepretadas:

01 The National Anthem

02 How To Disappear Completely

03 Morning Bell

04 Idioteque

05 Optimistic

06 In Limbo

07 Paranoid Android

08 Motion Picture Soundtrack

09 Everything In Its Right Place

10 Just