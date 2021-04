Radiohead vuelven a compartir conciertos históricos con sus fans

Seguro que recordáis que el pasado 2020 Radiohead compartió con todos sus fans un buen número de conciertos en streaming con todos sus seguidores.A principios de año la banda inauguraba la Biblioteca Pública de Radiohead. En ella, los visitantes de su web oficial podrán crear su propio carné de biblioteca con su número de socio, y acceder a un archivo altamente comisariado y organizado del catálogo del grupo y del correspondiente material visual y diversos artefactos asociados a cada álbum: Material gráfico detallado, vídeos oficiales y actuaciones en directo y en televisión en alta definición sin publicidad, caras B y canciones aparecidas en recopilatorios, merchandising agotado que se fabricará a medida y bajo demanda, listas de reproducción de los miembros de la banda de la época de las sesiones de grabación de In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, y mucho más.

Ahora anuncia una nueva serie de conciertos de archivo que se transmitirán desde las bóvedas de la Biblioteca Pública. Empezando este viernes 9 de abril a las 21.00 (hora española), cada semana tendremos un nuevo show que disfrutar. El primero de los nuevos episodios será un espectáculo poco visto, que fue grabado el 16 de enero de 2008 en la tienda convertida en club improvisado del London’s 93ft East.

Iba a ser una actuación en la tienda de la tienda de discos de Londres Rough Trade East para marcar el lanzamiento convencional del álbum In Rainbows, un plan que salió mal cuando una multitud de fans y una abrumadora cobertura mediática que llamaron la atención. de las autoridades locales. Se encontró un lugar de reemplazo y el espectáculo finalmente ocurrió en 93ft East, un club con una capacidad de unos cientos que afortunadamente estaba disponible para esa noche. El resultado fue una actuación de Radiohead eléctrica e íntima como ninguna otra.

Disfruta aquí (desde el viernes 9 a las 21.00) de Radiohead Live From 93 Feet East London (2008)