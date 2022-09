Red Hot Chili Peppers recuerdan a Van Halen en su nuevo single, ‘Eddie’

Red Hot Chili Peppers harán doblete en 2022. El grupo californiano ha vuelto a contar con su mítico guitarrista John Frusciante, responsable de las seis cuerdas en algunos de los trabajos más memorables de su carrera.

A Unlimited Love lanzado el pasado mes de abril a través de Warner, se le une Return of the Dream Canteen (a la venta el próximo 14 de octubre), de nuevo producido por el mítico Rick Rubin que según confirmaron había grabado con ellos más de 40 canciones.

Ya habíamos escuchado «Tippa my tongue» y ahora se suma un nuevo sencillo llamado «Eddie», con el que rinden tributo al desaparecido músico Eddie Van Halen, miembro fundador junto a su hermano Alex de la banda que llevaba su apellido, que falleció en octubre de 2020 a los 65 años de edad tras una batalla contra un cáncer de garganta.

“A veces no nos damos cuenta de lo profundamente afectados y conectados que estamos con los artistas hasta el día de su muerte. Eddie Van Halen fue único en su clase. El día después de su muerte, Flea entró al ensayo con una línea de bajo emotiva. John, Chad y yo comenzamos a tocar y muy pronto con todo nuestro corazón, una canción en su honor se desarrolló sin esfuerzo. Se sentía bien estar triste y preocuparme tanto por una persona que había dado tanto a nuestras vidas. Aunque la canción no habla de Eddie por su nombre, habla de sus primeros días en Sunset Strip y el tapiz de rock and roll que Van Halen pintó en nuestras mentes. Al final, nuestra canción pide que no recuerdes a Eddie por morir sino por vivir su sueño más salvaje.”, comenta Anthony Kiedis en la información del single.

Escucha ‘Eddie’ de Red Hot Chili Peppers