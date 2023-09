Te presentamos el primer EP de Desert Vipers

Desert Vipers es una banda valenciana de southern-rock con influencias de psicodelia y blues-rock. Sus integrantes son Quique Font (guitarra eléctrica), Ferran Castillo (batería y percusión), Francesco Devicienti (bajo) y Ana García (voz). Tras debutar en vivo en 2022, en 2023 se han dedicado a componer y grabar sus primeras canciones propias. Una de ellas, «Melted lights», la estrenamos en nuestra PlayList Emergente del 31 de mayo.

«Melted lights», junto con otras tres canciones, forma parte del primer EP de Desert Vipers que se acaba de publicar hace apenas unos días. Su título es Too Many Assholes (autoeditado) y el grupo lo grabó la pasada primavera en Dinamo Estudios de la mano de Fran Pardo. Un disco que no decepciona en absoluto en relación a los adelantos que hasta ahora habíamos escuchado. Todo un chupinazo de Southern Rock a la valenciana cocinado con ingredientes de otros estilos como el Blues Rock o incluso el Hard Rock.

Además de «Melted lights», el tema que antes hemos mencionado y que es una gran canción que combina el Southern con el Hard Rock con contundencia, el EP incluye, como hemos dicho, otras tres canciones. «Devil’s Lost Yard» es una canción algo más lenta, con aires Honky Tonk y un toque de rock ‘n roll de los 70 a lo Stray Cats. «Muddy hearts» juega también con unas revoluciones más bajas y busca más la melodía que el choque enérgico. Una buena canción con muchos matices y variaciones, que junto a la enorme personalidad de la voz de la cantante componen una baza ganadora que sacude y emociona a partes iguales. «Trigger», que cierra el disco, tiene un aroma sureño y polvoriento muy cinematográfico.

En fin, un disco sin desperdicio que gustará mucho, supongo, a los amantes del género y en general a quien le guste el buen rock. Por cierto, el sábado 16 el grupo estará presentando su música en la sala Loco Club de Valencia, en un festival de Country en el que participarán diversas bandas locales para celebrar el International Country Music Day.

A continuación puedes escuchar Too Many Assholes, el primer disco de Desert Vipers, en Spotify.