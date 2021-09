Rick Astley y Blossoms se unen para rendir tributo a The Smiths

Rick Astley está viviendo una segunda juventud. En 2016 regresó con un álbum que sorprendió a todo el mundo, hasta a él mismo y estuvimos viéndole en directo para nuestra sorpresa. Su álbum Número 1 “50” vendió más de 300.000 copias y fue uno de los álbumes más vendidos de 2016. Lo más increíble de todo fue que Rick escribió, produjo y tocó cada instrumento del que fue su disco de regreso.

Desde entonces ha recuperado su espacio y vuelto a disfrutar de la música como nunca antes. El pasado 13 de septiembre la banda Blossoms actuaban en O? Forum Kentish Town cuando Rick Astley apareció en escena para cantar junto a ellos algunas versiones de los The Smiths, entre ellas, la icónica “This Charming Man”.

En el acto sorprendieron anunciando un show en el que unirán fuerzas bajo el nombre de The Songs of The Smiths en dos eventos en Manchester y Londres el próximo mes. El grupo de Stockport sorprendió a los fanáticos el lunes al invitar a Astley al escenario con ellos para escuchar una selección de canciones de los íconos indie de Manchester. Ahora pasarán una noche entera, o más bien dos, en el Albert Hall de la ciudad el viernes 8 de octubre, seguido del Kentish Town Forum la noche siguiente.

“Imagine backing @RickAstley to play the songs of The Smiths? We’ve had wilder dreams, but not many…”

Rick Astley & Blossoms Perform The Songs Of The Smiths

Fri 8 Oct 21 Manchester @Alberthallmcr

Sat 9 Oct 21 London @O2ForumKTown

Tkts onsale 9:30am Friday https://t.co/GDwo0koPzX pic.twitter.com/ffo8REGGw0

— B L O S S O M S (@BlossomsBand) September 14, 2021