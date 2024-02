La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que compartimos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Marban, Desert Vipers, Loretta’s, Oli, Veneziola, Whiskey Woman y Nuevos Mundos.

Marban – Catafalco

Marban es una banda de post punk originaria de Getxo. Pronto publicarán su nuevo álbum, Mármol, del que ya nos han adelantado un par de sencillos. Se están tomando su tiempo, porque el primero, «Una daga», vio la luz en octubre de 2022, mientras que «Ojalá muera en sus brazos» salió en mayo de 2023. Hace unos días publicaron el tercero, «Catafalco». La canción se escribió después de una visita a la basílica de Santa Maria Maggiore en Roma.

Desert Vipers – Sarah’s fields / Edge

Desert Vipers es una banda valenciana de southern-rock con influencias de psicodelia y blues-rock. De ellos te hablamos el pasado mes de septiembre en nuestra sección 7 Minutos al Día. Recientemente han publicado un doble sencillo titulado Two More For Dessert que incluye las canciones «Sarah’s fields», más rockera, y «Edge», un tema guitarrero pero con un tiempo algo más reposado.

Loretta’s – El umbral

La banda de Castellón Loretta’s han presentado recientemente «El umbral», el segundo adelanto del que será su segundo disco de estudio. Un álbum que será presentando en la sala Because de Castellón el próximo 24 de febrero junto a la banda Las Sexpeares. La canción «El umbral» habla sobre la relaciones y los vértices de las emociones, intentar sentir algo verdadero mientras te ves fuera de lugar, analizándolo todo a la vez que sigues con tu vida lo más normal posible.

Oli – Clavada

Oli es una rapera y bailarina de Barcelona que, después de empezar en el mundo de la música con el grupo La Clika Pika, ha colaborado con artistas como KeTeCalles, Pirat’s Sound Sistema y Las Bajas Pasiones, entre otros. Su último sencillo, avance de su próximo disco, se titula «Clavada». Se trata de un tema crudo, reflexivo y con un toque nostálgico. En «Clavada» acompañan a Oli la guitarra de La Tole (integrante de KeTeCalles) y los ritmos de Toni Taboo.

Veneziola – Miedo y cobardía

El grupo murciano Veneziola acaba de lanzar un nuevo sencillo, «Miedo y cobardía». Se trata del séptimo sencillo de su nuevo álbum, Blanco Nuclear, y uno de los pocos que no conocíamos ya de la versión que publicaron el pasado año. Ellos definen esta nueva canción como «un canto a la esperanza en medio de la sinrazón humana. Una metáfora melódica que habla sobre nuestras propias contradicciones en tiempos de vulnerabilidades, inseguridad, frustración y ansiedad generalizadas«.

Whiskey Woman – The last hero (of rock n’ roll)

Whiskey Woman es el proyecto solista de Addler Harley, compositor y músico de México. De él ya te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra PlayList Emergente. Su último sencillo, sexto hasta la fecha, se titula «The last hero (of rock n’ roll)» y fue lanzado el pasado mes de diciembre. Una canción potente y épica que narra el ascenso al estrellato de un ídolo que ha venido a salvar a la humanidad a través del poder de la música.

Nuevos Mundos – Atasco M-30

Nuevos Mundos es un grupo formado durante la pandemia por John, Diego, Jaeson y Miguel. Su primer trabajo, un EP titulado Mis Plantas grabado con Óscar Moreno ‘Ojo’ a los mandos, salió en 2022. En la actualidad se encuentran preparando su primer álbum, del que de momento nos han avanzado el sencillo «Atasco M-30». Nuevos Mundos estarán el día 9 en Logroño (Stereo Bar) junto a Medalla, el 10 en Zaragoza (Arrebato) con Pensamiento Único, y el 23 en el Juglar en Madrid con Los Destellos.