Robert Smith de The Cure remezcla su canción junto a Gorillaz

Como te contamos hace pocos días, Gorillaz han fichado a Robert Smith de The Cure para la nueva entrega de su serial Song Machine. La continuación de su dupla ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, llega en forma de serie animada en la que nos irá presentando a la banda virtual acompañada de una serie de invitados especiales.

La nueva aventura de Gorillaz, nos dejará ver el día a día de 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, en su primer episodio vimos a Damon Albarn y a Jamie Hewlett acompañados por Slowthai y Slaves. El segundo capítulo contó con la participación de Désolé ft. Fatoumata Diawara, en el tercero, se hacían acompañar de Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order, además de de Georgia sensación del pop británico. Y en el cuarto por Octavian. El quinto sumó a ScHoolboy Q y rendía homenaje al popular videojuego Pac-Man, del que se cumplen 40 años.

La sexta entrega cuenta nada menos que con Robert Smith, que pone voz a una canción llamada “Strange Timez”, que ahora ha sido remezclada por el cantante de The Cure.

Te recordamos otras 11 colaboraciones de Robert Smith de The Cure junto a otros artistas.