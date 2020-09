Rock and Colors: libros musicales para niños y adultos que fomentan la igualdad

La actriz y presentadora televisiva Ana Ramos (Ana MusicLover) acaba de anunciar los dos primeros volúmenes de una colección llamada Rock and Colors. Se trata de una serie de libros musicales, principalmente pensada para niños pero también perfectamente válida para adultos, que fomentan la igualdad entre sexos a la vez que sirven para aprender sobre música popular desde los 60 hasta la actualidad. Los más pequeños pueden colorear las imágenes a la vez que descubren algunos de los grandes nombres de la música popular, mientras que los mayores pueden repasar la historia de hasta 26 artistas, 13 cantantes femeninas y 13 masculinos que van alternándose en un formato de diccionario donde a cada letra le corresponde un famoso nombre vinculado a la música.

Rock and Colors aporta conocimiento sobre quiénes eran o son los artistas, qué géneros musicales dominaban, así como curiosidades, canciones y disco imprescindible de cada uno de los nombres que aparecen en los libros. Una colección imprescindible para sumergir a los más pequeños de la casa en géneros como el rock, grunge, pop, soul, jazz, reggae, bandas sonoras, electrónica, blues, ska, glam rock, psicodelia y muchos más. Cada libro cuenta con 26 ilustraciones a todo color y 26 ilustraciones para colorear realizadas por 44 ilustradores de 13 países del mundo: España, Rusia, Australia, Panamá, Colombia, Brasil, Italia, Filipinas, Perú, México, Argentina, Croacia y Chile.

Además, estos dos primeros volúmenes de Rock and Colors también se pueden escuchar, puesto que hasta 312 canciones, 156 por cada libro, formarán parte de dos listas de reproducción tanto en Spotify como en YouTube. Estos son los nombres que aparecen en cada uno de los volúmenes:

Índice de artistas en Rock And Colors 1

Amy Winehouse, Bob Marley, Cyndi Lauper, David Bowie, Etta James, Frank Sinatra, Gloria Gaynor, Hans Zimmer, Icona Pop, Jimi Hendrix, Kylie Minogue, Led Zeppelin, Madonna, Nirvana, Olivia Newton-John, Prince, Queen Latifah, The Rolling Stones, Sade, The Beatles, Ultra Naté, Van Halen, Whitney Houston, XXXTentacion, Yeah Yeah Yeahs y ZZ Top.

Índice de artistas en Rock And Colors 2

Avicii, Björk, Chris Isaak, Destiny’s Child (Beyoncé), Elvis Presley, Florence and the Machine, George Michael, Haim, Iggy Pop, Janis Joplin, Kiss, Lady Gaga, Michael Jackson, Nina Simone, Otis Redding, Patti Smith, Queen, Roxette, Stevie Wonder, Tina Turner, U2, Vanessa Paradis, The Who, The XX, Yusuf Islam (Cat Stevens) y Zara Larsson.

Estos libros pretenden, como hemos comentado, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la industria musical, a la vez que acercar la cultura musical a los más pequeños de una manera amena e instructiva.

Ana Ramos, conocida como Ana Musiclover, es una emprendedora malagueña que ha sido directora y presentadora del programa de TV Pura Música, además de trabajar en Sídney como locutora de radio, cantante y actriz. A lo largo de su carrera ha entrevistado a multitud de artistas tanto en España (Carlos Rivera, Mikel Erentxun, Rayden, Hombres G, Niña Pastori, Blas Cantó, El Kanka, Pastora Soler, Efecto Mariposa entre otros) como en Australia (The Dynamic Hepnotics, William Crighton o Steve Smyth). Ana tiene un máster en gestión cultural, y estudió comunicación y negocios en la industria musical en Sídney. Puedes seguirla en redes sociales (Facebook, Instagram) y en su página web.

Precisamente en la página web de Ana Ramos puedes reservar ya tus ejemplares de esta colección antes de que salgan a la venta oficial el próximo 15 de octubre.