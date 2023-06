Róisín Murphy avanza otro tema de ‘Hit Parade’

Róisín Murphy estrena «Fader», que estará en su próximo disco Hit Parade. Producido en colaboración con DJ Koze, constará de 13 canciones que desdibujan el género y empujan los límites sonoros de manera elocuente. Será lanzado a través del sello discográfico Ninja Tune.

El video de «Fader», dirigido por la propia Murphy, es una muestra de su enfoque artístico. Filmado en su ciudad natal de Arklow, Irlanda, se presenta en blanco y negro, con claras influencias de los clásicos videos de hip-hop de los años noventa. En esta obra, Murphy continúa demostrando su liderazgo creativo en todos sus proyectos. El video cuenta con la participación de 150 residentes de Arklow, quienes cerraron las calles de la ciudad para recrear un alegre desfile callejero lleno de vida y entusiasmo.

A través de la pantalla, nos encontramos con un desfile que incluye a bailarinas irlandesas, miembros de los Girl Guides y Boy Scouts, así como una banda completa. Es una visión creativa que cobra vida gracias al enfoque artístico de Murphy. Su conexión con Arklow, donde creció y partió temprano para viajar por el mundo, es evidente en su esfuerzo por destacar a las increíbles personas de esta ciudad.

Murphy profundiza en las inspiraciones y el proceso en sus propias palabras: “Esta idea se me ocurrió en parte como una reacción a crear imágenes tan surrealistas para el arte del álbum, y en parte en respuesta a la canción en sí. Sentí que necesitaba un espacio totalmente auténtico para ‘Fader’. La canción trata sobre la vida, la muerte y la música, así que regresé al lugar donde todo comenzó para mí. Así como en la música, hay una gran influencia de Hip-Hop en el video, tenía que sonar real y, por lo tanto, mi ciudad natal, Arklow, fue la única opción. Fue una tarea enorme, contactar al gobierno municipal porque tuvimos que cerrar la calle principal y luego, con grupos locales de todo tipo, músicos, bailarines, scouts, majorettes, agricultores, pescadores, etc. y gran parte de mi familia… hacer algo como esto. Es una gran responsabilidad y amenazaba con abrumarme a veces. Pero el día que tuvimos un sol Hollywoodense y una increíble sensación de buena voluntad, la gente de Arklow me hizo sentir muy orgullosa. Realmente resultó ser uno de los mejores días de mi vida…”.

Escucha ‘Fader’ de Róisín Murphy

Foto: Nik Pate