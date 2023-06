La música de Big Star llega a nuestros escenarios con alineación de lujo

La música de Big Star regresa a los escenarios con el proyecto «The Music Of BIG STAR», una banda excepcional conformada por nada menos que Jody Stephens, el único miembro fundador de la banda que aún está vivo a cargo de la batería, junto a Mike Mills (R.E.M.), Chris Stamey (The dB’s), Jon Auer (The Posies) y Pat Sansone (Wilco).

Estos cinco músicos revivirán uno de los repertorios más perfectos. El legado de esta banda es fundamental en el género power pop (compartiendo este honor con Badfinger), pero también trasciende más allá de eso. Entre 1972 y 1978, lanzaron tres álbumes sublimes llenos de canciones que merecían y podrían haber sido éxitos. Estas composiciones demostraban un talento exuberante, sin miedo a ser vulnerables y radicalmente honestas. Seducían con una pasión desenfadada, y para comprender esto, solo hace falta imaginar cómo encajaría «Mod Lang» de su segundo álbum, Radio City, entre «Casino Boogie» y «Tumbling Dice» en el clásico Exile On Main St. de The Rolling Stones.

Las canciones de Big Star fusionaron las melodías de The Beatles, la destreza guitarrera de The Who, las armonías de The Byrds y la energía de The Kinks en un único sonido y podrán escucharse de nuevo en nuestro país el 15 de noviembre (Apolo), Madrid el 16 (La Riviera), Santander el 18 (Escenario Santander) y Valencia el 19 (Sala Moon).

Fechas para The Music Of BIG STAR

15 Nov 2023 · BARCELONA · Apolo – Entradas

16 Nov 2023 · MADRID · La Riviera – Entradas

18 Nov 2023 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

19 Nov 2023 · VALENCIA · Sala Moon – Entradas