Roni di Capo publica su primer disco en solitario con temas propios

A lo largo de este 2020 te hemos hablado en varias ocasiones, sobre todo en nuestra PlayList Emergente, de Roni Di Capo, nombre que la cantante, compositora y periodista musical Verónica Costilla ha escogido para su proyecto en solitario. Un proyecto que se presentó con un interesante álbum llamado My Old Faves: a Tribute To The 40s & 50s (Autoeditado, 2018) y que ahora, dos años después, regresa a lo grande para ofrecernos su primer disco solista con temas propios. Un álbum asimismo llamado Roni Di Capo que puedes adquirir en su página web y que cuenta con la siempre efectiva producción de Bernardo Calvo.

Roni Di Capo ha compuesto la letra, la música y los arreglos vocales de este disco homónimo. Un disco que es todo un homenaje al rock, en particular a los sonidos americanos. Tan solo contiene siete canciones y no llega a la media hora de duración, pero es suficiente para pasearse con soltura por estilo como el rock and roll primigenio, el rockabilly, el soul con toques garajeros o el rock alternativo. La voz de Verónica, capaz de ronronear como una gatita y rugir como una leona, apoya esa versatilidad sonora del álbum. El hecho de que la cantante haya sido anteriormente corista le proporciona una solvencia que se nota en el manejo de la voz y los arreglos vocales.

En cuanto a la temática, en general las canciones hablan de amor y desamor desde el punto de vista de una mujer que no se detiene ante las desgracias, que se ve fuerte y empoderada, y que también se moja en el terreno de la denuncia social (“Transparent”, con su adictivo estribillo, habla de los derechos del colectivo LGTBI+). Los nombres de las canciones dan fe de que estamos ante una persona con las ideas claras: “No fear”, “Better alone” o “Wanna have some fun”.

El disco se terminó de grabar durante el confinamiento de la primavera de 2020, circunstancia que originó un amplio número de colaboraciones: David Gwynn (Coque Malla, Marlango, Christina Rosenvinge) y Marcus Wilson (Nacho Campillo) a las guitarras, Mariana Pérez (Maika Makovski) y Javier Íñigo en las baterías y percusión, Alfonso Ferrer (Virginia Maestro, Aurora & The Betrayers) y Óscar Sánchez a los bajos o Kike Jambalaya en pianos y teclados, entre otros. También han participado músicos como Isaac González o Javi Chewbacca haciendo arreglos instrumentales.

A continuación puedes escuchar el disco homónimo de Roni Di Capo en Spotify.

Roni di Capo en redes sociales:

Facebook

Instagram

Canal de YouTube

Página web oficial

(fotos obra de Juan Pérez Fajardo)