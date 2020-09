La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles en nuestra sección 7 Minutos al Día, llega el momento de compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. En ella recogemos una decena de canciones escogidas entre las muchas que llegan a la redacción, siempre de nuevas bandas o artistas emergentes. Esta semana para confeccionar nuestra PlayList Emergente hemos escogido la música de Roni Di Capo, TSODE, Celia BSoul, Dani Cruz, Theyesus, Amakord, Mariana, Omago, Twizel y Poder Fantasma.

Roni Di Capo – The mission

A principios de año te hablamos en una PlayList Emergente de Roni Di Capo, nombre que la cantante, compositora y periodista musical Verónica Costilla ha escogido para su proyecto en solitario. En breve publicará su primer disco con temas propios, su segundo trabajo como solista tras My Old Faves: a Tribute To The 40s & 50s (Autoeditado, 2018). Su nuevo álbum, homónimo, está disponible en preventa en su página web, cuenta con la producción de Bernardo Calvo y de momento su autora nos ha anticipado algunos temas, el último de los cuales es este “The mission”.

TSODE – Good vibes

Hace unos año te dimos a conocer en 7 Minutos al Día a TSODE, nombre artístico del compositor andaluz Jesús Valenzuela. En los últimos años se ha convertido un referente en cuanto a New Age en España se refiere. Hace poco ha lanzado un nuevo álbum, Six, en el que da un giro hacia el melodic trance y los sonidos electrónicos instrumentales de los ochenta, con la referencia de artistas como Jean Michel Jarre. El primer single extraído del disco se llama “Good vibes”, un tema fresco y positivo para levantar el ánimo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. (TSODE en redes sociales: Facebook Instagram)

Celia BSoul – Cuando suba el mar

Celia BSoul sigue expandiendo los límites de la música urbana para acercarse a otros estilos. En “Cuando suba el mar”, producida por Eskarnia, fusiona el rap con ritmos de bossa nova y toques de jazz. El tema habla de la diferencia entre actuar por deseo y por costumbre, la importancia de mirar la realidad de frente y marcharse antes de que sea tarde y “suba el mar” más de la cuenta. En el vídeo Celia BSoul ha contado con el fotógrafo y videógrafo Gonzalo P. Martos para un envolvente videoclip de proyecciones marinas y geometrías. Puedes seguir a Celia BSoul en Facebook, Instagram y Twitter. Página oficial. Spotify.

Dani Cruz – Fin de semana

Tras el estreno de “Musas”, el artista almeriense Dani Cruz lanza un segundo single titulado “Fin de Semana”, un tema donde las guitarras vuelven a ser protagonistas y en donde la letra expresa un desenfado con la sociedad y un anhelo a la nostalgia, un canto a la resistencia frente a los problemas. El también almeriense José Cascales dirige el vídeo con el que Dani acompaña este nuevo tema, publicado hace escasos días y disponible en todas las plataformas digitales. Dani Cruz en redes sociales: Instagram, Facebook. Web oficial.

Theyesus & Joly Bien – Caballo santo

Theyesus y Joly Bien han colaborado en este tema llamado “Caballo santo” editado de forma independiente. Ambos artistas se juntaron en Madrid para experimentar con la música sin ninguna idea preconcebida. Theyesus se encargó de la grabación, composición, mezcla y mastering de la pieza sobre la letra de Joly Bien. El resultado es una canción enérgica y a la vez delicada que genera una atmósfera suave y mística.

Amakord – Cadasil

Amakord es un dúo argentino formado por Theo (sintetizadores y samples) y Brenda (letras y voz). Su trayectoria arranca en 2015 tocando canciones de Crystal Castles, grupo que les acabó invitando a un concierto suyo en 2016. En 2017 empiezan a componer sus propios temas, y aunque no han publicado ningún disco sí que tienen unas cuantas canciones disponibles en diversas plataformas de streaming. Una de ellas es esta “Cadasil” publicada este verano. Amakord en redes sociales: Facebook, Instagram, Canal YouTube.

Mariana – A partir del final

Mariana es una compositora y guitarrista de Tenerife de 23 años que, tras empezar a mostrar sus canciones en 2018, finalmente este verano ha publicado su primer EP, A Partir del Final. Un disco producido por Diego Hdez y editado por el sello Discos Delejos que, como su nombre indica, representa un canto al final que también puede ser principio. En sus canciones Mariana utiliza instrumentos acústicos y pedales de efectos para crear paisajes folk y atmósferas lo-fi en las que se trasluce la influencia de Ben Howard o Phoebe Bridgers. Para nuestra PlayList Emergente de hoy hemos escogido esta sesión en directo del tema que da título al disco. Mariana en redes: Twitter, Instagram, Facebook.

Omago – Hitzik esan gabe

“Hitzik esan gabe” (Oso Polita, 2020) -“sin decir una palabra”, en euskera-, es el segundo single de adelanto de la banda euskaldun Omago, tras el lanzamiento de “Flores”. Ambos temas se incluirán en su LP debut, el cual verá la luz próximamente. El grupo describe así este nuevo sencillo: “Muchas veces, sin decir nada podemos intuir qué ha pasado o quién ha hecho qué. Como si mirásemos por una ventana sin escuchar nada, sabemos qué ocurre a nuestro alrededor. Las palabras, a veces, sobran”.

Twizel – Celo y fan

Twizel es una banda que nace de las cenizas de Amar Como como un proyecto iniciado por Pep Navarro y Jose Ramón Hernández, que habían coincidido también en grupos como Metadona o Lanave, y completado por Zacarías Valero y David Albero. En su página de Bandcamp puedes escuchar su single “Figuras”, de 2018, y un álbum homónimo que lanzaron a finales de 2019. Hoy les traemos a nuestra PlayList Emergente con este tema titulado “Celo y fan”.

Poder Fantasma – Todxs me caen mal

Poder Fantasma es una banda chilena compuesta por Francisco Heredia, Katherine Cabello, Camilo Morales y Gabriel Fuentes. En breve publicarán su segundo álbum, Canciones para el siglo XXI. , después de que con su debut consiguieran actuar en el festival SXSW. Hoy cerramos nuestra PlayList Emergente con el último adelanto de su nuevo disco, “Todxs Me Caen Mal”, una canción inspirada en el tontipop español de bandas como Papá Topo y el pop más sintético hecho en el continente. Poder Fantasma en redes: Instagram, Facebook, Canal YouTube.