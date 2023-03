Rosalía y Rauw Alejandro lanzan EP conjunto

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron a través de sus redes sociales el lanzamiento de un EP, que contará con tres nuevas canciones. La fecha de lanzamiento está programada para el 24 de marzo.

La colaboración de la pareja llega en forma de tres canciones que llegan con los títulos de:

«Besos»

«Vampiros»

«Promesa»

El EP sigue a «LLYLM» (o «Lie Like You Love Me»), canción que mezcla el español y el inglés, la acerca a la rumba y continúa asentando su personal estilo con nuevos bríos que llegó tras un 2022 de récord para Rosalía, refrendando el éxito de su tercer álbum de estudio, MOTOMAMI posicionándolo en las principales listas de fin de año de multitud de medios internacionales, incluyendo el primer puesto en la de Muzikalia. Un álbum reeditado y ampliado en otoño como Motomami +, con siete temas más que la versión original, incluyendo su éxito veraniego «Despechá«, nuevas mezclas y otros temas no escuchados como «CHIRI».

Foto Rosalía: Jesús García Serrano