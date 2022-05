Rubén Pozo cuenta con Miguel Ríos en ‘Abel y Caín’

A pocos días del inminente lanzamiento de Vampiro el cuarto álbum de estudio de Rubén Pozo, el artista ha querido regalar a sus fans un nuevo adelanto.

“Abel y Caín” es el título de esta nueva y enérgica canción, en la que Rubén está acompañado por Miguel Ríos. Todo un referente que aporta y mucho a una canción que pretende enfrentarnos cara a cara con la realidad social de nuestro tiempo.



Así describe esta nueva canción el propio Rubén Pozo: “Desde el principio supe que Abel & Caín iba a llevar una colaboración, un “featuring” que le llaman ahora. Dos personajes biblicos que se prestaban a un dúo musical. La letra parte del lema hippie de “Todos juntos como hermanos” pero al siguiente verso cae el hachazo “…como Abel y Caín”. Y es que los humanos estamos siempre peleados entre nosotros. Incluso dentro del mismo equipo, de la misma familia. En fin…Grabando la canción en los estudios Black Betty con Jose Nortes, de repente apareció Miguel, pues ellos dos están trabajando juntos a tope desde hace años. Su aparición hizo que se me encendiera la bombilla. A Mr Ríos le gustó la canción y accedió a grabar su voz. Solo me dijo: “Eso sí, yo no me pido ser Caín”. Estoy tan agradecido con la generosidad de Miguel, tan contento de oír su arte vocal estratosférico en el tema, que estoy convencido de que va a ser un éxito”.

