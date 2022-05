The Smile estrenan vídeo para otro de sus temas, ‘Thin Thing’

The Smile publican este viernes A Light For Attracting Attention. Un trabajo producido y mezclado por Nigel Godrich y masterizado por Bob Ludwig. Las pistas cuentan con cuerdas de la Orquesta Contemporánea de Londres, además de una sección completa de metales de músicos de jazz contemporáneos del Reino Unido, incluidos Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

El proyecto paralelo de los Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood junto a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet ha lanzado hoy su nuevo vídeo animado en stop-motion para otra de sus canciones, “Thin Thing”, que se suma a las ya conocidas “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke”, “Skrting on the Surface” o “Pana-Vision“.

El vídeo fue dirigido por Cristóbal León y Joaquín Cociña y les llevó seis meses hacerlo. Hablando del vídeo, dicen: “Al escuchar la canción por primera vez, nos imaginamos un fluido frenético que lleva máquinas, trozos de cuerpos humanos y plantas carnívoras. Al presentar la idea a la banda, Thom nos habló de un sueño que le hizo escribir la canción. Creemos que el vídeo es la conjunción de estas dos cosas”.

Escucha ‘Thin Thing’ de The Smile