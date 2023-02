Sam Smith – Gloria (Capitol Records / EMI)

Hay algo de verdad en eso de que todo lo que sale de dentro es bueno. Sin generalizar, cada producto merece su esmero y dedicación, pero se nota cuando algo es puro. Eso ocurre con el cuarto álbum de estudio del compositor y cantante inglés Sam Smith. Un disco renovador para su discografía, en el que su mayor activo resulta ser la pureza.

Sam Smith ha iniciado una nueva era artística y personal. Con el lanzamiento de “Unholy”, con Kim Petras ya en septiembre de 2022, el artista comenzaba a explorar una nueva imagen de marca más personal, provocadora y sobre todo, más gay, que también resulta un buen término para resumir Gloria. Para el cantante, Gloria se define como ese “orgullo” o “voz propia” dentro de todos nosotros, con esa resiliencia y aguante para mantenernos en pie ante las adversidades.

Estas adversidades son tratadas en el disco en varias canciones, como en “Love Me More”, el corte que abre el disco y trata de la lucha contra la disforia personal o en “No God” en la que describe una figura romántica imperante y autoritaria. Es de apreciar que gran parte de la lucha narrada en las canciones mencionadas es un conflicto interno, ya sea su propia identidad como LGBT, la no-correspondencia de un amor, o incluso la gordofobia. Esto último ha marcado una gran parte de la campaña de marketing de este álbum. Sus looks en galas (de las que además salió bastante bien parado) como los Grammys o los Brits fueron fuertemente criticados, por cutres u obscenos, dejando salir a relucir el debate de la normatividad, sobre todo en el mundo gay.

Volviendo al disco, ese tono personal del que hablábamos también resalta en la pluralidad de géneros avalada por las canciones como el dancehall de “Gimme” con Koffe (de la que echamos en falta un verso más) y Jessie Reyez; “I’m Not Here To Make Friends”, un temazo disco producido por Calvin Harris al más puro estilo de su ultimo proyecto Funk Wav Bounces, el R&B tan suave y con toques soul que nos da en “6 Shots” o el gospel individual de Gloria, tema que le da nombre y sentido al disco. Son muchos los featurings que aparecen en tan pocas canciones, aunque no se hacen pesadas ni cargantes por esta diversidad musical. Sam Smith sabe hacer suyas las canciones sin que estas colaboraciones o el cambio de género musical se lo coman por completo.

Gloria es un proyecto muy cerrado y personal en el que Sam Smith se ha quitado de prejuicios para resaltar sus influencias más personales y homenajear a referentes de su infancia, creando un universo muy paralelo al Vogue de las Ballrooms de los 80. Lo que debe de aprender ahora el artista es a llevar por bandera esta nueva imagen más desinhibida preservando en ella la elegancia, distinción y gusto de las figuras a las que pretende asimilarse.

Escucha Sam Smith – Gloria