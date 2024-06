Scorpions se encuentran celebrando los cuarenta años de Love at First Sting

Scorpions, la banda alemana más famosa de heavy metal se encuentra celebrando los cuarenta años de su mítico disco Love At First Sting. Un disco icónico dentro de la historia del rock, con himnos como: “Rock You Like a Hurricane”, o “Big City Lights”, que tocarán en las diferentes noches elegidas para esta gira.

Mucho se puede discutir de si estes es su mejor trabajo o no, lo que es innegable es que este disco fue el que les lanzó a la fama mundial, logrando dar a conocer a Scorpions fuera del circuito del metal.

Puede que para muchos sus días de gloria hayan pasado, pero los de Klaus Meine regresan dispuestos a demostrar su buen estado de forma y a recuperar el cetro de lideres mundial del metal que siempre tuvieron en sus manos.

En esta gira propiciada por Route Resurrection las fechas son las siguientes

11 de julio. Valencia. Marina Sur

13 de julio. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Concert Music Festival

16 de julio. Madrid. WiZink Center

21 de julio. Tsunami Xixon festival

