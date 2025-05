Morrissey pospone varios conciertos de su nueva gira

Morrissey volverá a actuar en nuestro país el próximo 12 de junio, dentro del festival Noches del Botánico, que agotó sus 4.500 localidades disponibles en apenas 10 minutos, para sorpresa de sus fans.

Han pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento, fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.

Un inicio atropellado

El cantante acaba de arrancar su gira de una serie de fechas en EEUU, antes de su llegada a Europa a finales de este mes. El 26 de abril arrancó el tour en Reno, con novedades interesantes como recuperar dos joyas de The Smiths como «Hand in Glove» y «Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me». Además de canciones poco habituales en sus shows como «Best Friend on the Payroll» o «Scandinavia». Tras su paso por Fresno el 28 de abril y Bakersfield el 30, llegó el parón y sus siguientes conciertos se reprogramaron por causas de salud. Todo se retomará el próximo lunes.

Como reza su página web oficial: «La gira de Morrissey se reanudará en el Tucson Centennial Hall (Arizona) el lunes 5 de mayo. Tras el concierto en The Fox de Bakersfield, Morrissey sufrió una grave sinusitis y recibió tratamiento en el Hospital Coronado de San Diego. Las presentaciones perdidas en Rancho Mirage y San Diego no se cancelaron y ahora tienen nuevas fechas. Morrissey, la banda y el equipo agradecen enormemente a quienes demuestran comprensión en los momentos difíciles.

Fechas de Morrissey en Europa