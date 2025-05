Hace pocos días nos sumergíamos en la discografía de Radiohead ordenando sus álbumes del menos bueno, al mejor, complementando los temas incluidos en cada uno de ellos con alguna canción de la época, ya fueran descartes o caras B. Algo muy Conexiones MZK, que ya sabéis que nos gusta huir de lugares comunes.

Hoy nos centraremos en sus mejores rarezas, en caras B e inéditos de sus más de tres décadas de carrera, pero lo haremos a nuestra manera. Arrancando por lo más reciente, en temas inéditos de su último trabajo hasta la fecha, y viajando hacia atrás, hasta terminar en sus primeros días.

Serán más de 20 canciones, del tirón, sin interrupciones: una sesión de hora y media por el lado menos habitual de Radiohead.

Escucha las mejores rarezas de Radiohead

Suenan:

Ill Wind

These Are My Twisted Words

Staircase

Down Is The New Up

Where Bluebirds Fly

Fog

Worry Wort

Cuttooth

The Amazing Sounds of Orgy

Fast Track

Lift

Palo Alto

Meeting In The Aisle

Man Of War

A Reminder

Polyethylene (Parts 1&2)

Banana Co

Bishop’s Robes

How Can You Be Sure

Maquiladora

Punchdrunk Lovesick Singalong

Pop Is Dead

