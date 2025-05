Neil Young tendrá nuevo disco en junio

Neil Young anuncia disco para el próximo mes, Talkin to the Trees, que se lanzará el 13 de junio. Este será el primer álbum del artista norteamericano junto a su nueva banda, Chrome Hearts y ha sido producido por Lou Adler.

Los nuevos compañeros de Young son el guitarrista y cantante Micah Nelson, el bajista y cantante Corey McCormick y el baterista Anthony LoGerfo y el teclista Spooner Oldham.

Talkin to the Trees marca el primer álbum del músico con material nuevo desde All Roads Lead Home, acreditado a Neil Young, Ralph Molina, Billy Talbot y Nils Lofgren, en 2023, y World Record con Crazy Horse en 2022

Una de sus canciones es esta «Lets Roll Again»:

Estas serán las canciones de ‘Talkin to the Trees’ de Neil Young

Family Life

Dark Mirage

First Fire Of Winter

Silver Eagle

Lets Roll Again

Big Change

Talkin To The Trees

Movin Ahead

Bottle Of Love

Thankful