HEALTH invitan a Chelsea Wolfe en su nuevo sencillo

HEALTH tiene nuevo sencillo, “MEAN” que cuenta con la participación de Chelsea Wolfe. Producida por Stint (Oliver Tree, Demi Lovato) y mezclada por Lars Stalfors (SALEM, The Neighbourhood), combina el característico filo industrial de la banda de Los Angeles con el excelso trabajo vocal de Wolfe incorporando su toque étereo, creando un tema cargado de tensión y emoción.

“MEAN” es el primer lanzamiento de HEALTH tras su colaboración con Filter en “FREE TO DIE”, incluida en RAT WARS ULTRA EDITION, la versión deluxe de su aclamado álbum RAT WARS (2023).

Además del tema con Filter, el grupo también lanzó colaboraciones con Lauren Mayberry (“ASHAMED”) y Bad Omens (“THE DRAIN”), además de un remix para Lamb of God del tema “Laid To Rest”, incluido en la edición 20 aniversario de Ashes Of The Wake (Epic Records/Legacy Recordings). El guitarrista Willie Adler también participó en el tema “CHILDREN OF SORROW” de RAT WARS ULTRA EDITION.

“MEAN” marca el primer lanzamiento de Chelsea Wolfe desde su aclamado álbum de 2024, She Reaches Out to She Reaches Out to She y con su trilogía de EPs complementarios.

Escucha ‘MEAN’ de HEALTH ft Chelsea Wolfe