Llega lo nuevo de These New Puritans, Crooked Wing

Después de seis años de silencio discográfico, These New Puritans están de vuelta con Crooked Wing un álbum que se editará el próximo 23 de mayo a través de Domino Records y que reafirma su carácter experimental y su rechazo a las convenciones.

Producido por Jack Barnett junto a Graham Sutton (figura clave del post-rock británico), cuenta con colaboraciones como la de Caroline Polachek o el contrabajista de jazz Chris Laurence. La obra ofrece un paisaje sonoro que va de lo abrasivo a lo etéreo, y gira en torno a la idea de las «alas torcidas» como metáfora de la percepción, el equilibrio y la posibilidad de volar a través de lo imperfecto.

Grabado entre Londres, Essex y Austria, el álbum se construyó entre paisajes industriales, iglesias remotas y ruidos cotidianos que se mezclan con instrumentación clásica, órganos, percusión y texturas electrónicas. El disco no es más que un nuevo giro de su interesante, que desde que nacieron a finales de los 2000 nos han sorprendido con el post-punk cerebral de Beat Pyramid hasta las orquestaciones de Field of Reeds o el romanticismo oscuro de Inside The Rose.

En 2025, Crooked Wing representa el paso más introspectivo y emotivo de su carrera. Según Jack Barnett, hacer lo propio es una forma de fe: si corres tu propia carrera, nadie puede ganarte.

Escucha ‘A Season in hell’ de These New Puritans