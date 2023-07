John Southworth – When You’re This, This Is Love (Tin Angel Records)

Es un tópico hablar de mala suerte, o de ser un artista maldito etcétera, pero el caso de John Southworth es de los expedientes X que se deberían revisar. Este artista afincado en Canadá lleva desde mediados de los noventa haciendo canciones maravillosas que no deberían caer en el olvido. Detenerse en discos como su debut Mars Pennsylvania (1996), Human Cry (2011), o Miracle In The Night (2019) es penetrar en un frondoso universo hecho a su medida repleto de calidez, sensualidad, y de hechuras de cantautor pop de altas miras. Su música responde a una necesidad por hacer música atemporal, fuera de cualquier tendencia o canon que dicte la moda imperante. Es John Southworth siempre rindiendo a máximo nivel, aunque los oropeles se los lleven otros que han sabido vender su carrera con más habilidad.

Su nuevo trabajo es este arrebatador When You`re This, This Is Love (Tin Angel Records, 2023) en donde funde todas las tradiciones musicales con las que se ha ido formando artísticamente. De nuevo da con la tecla para recrear doce canciones perfectas (¿eso existe?), y que se alzan vigorosas, exultantes, en perfecto estado para lidiar batallas con el paso del tiempo.

Abre el disco con “Heroes of Eros”, una pieza de pop con aires a The Velvet Underground, y que en su minimalismo expresa más que mil fanfarrias sinfónicas. El amor sobrevuela también en “Vertigo” en la que la sombra de Leonard Cohen está presente, y una letra que – de forma sutil- consigue transmitir sentimientos íntimos acompañado por el tenue sonido de un violín. Conmovedor.

Más delicias inagotables contienen estos surcos: las cadencias a lo The Kinks con gotas de Donald Fagen en “Always On The River” son un primor, “Tiny Tim”( “tiny tim the johnny rotten of vaudevillian song”) es una balada que me recuerda al Elvis Costello más íntimo, la steel guitar pespuntea el sortilegio hecho canción de “Down In The Under” (con aires a Burt Bacharach), y cierra esta obra de orfebrería pop con “Vow”, dejando meridianamente claro que las canciones de amor son para ser susurradas al oído en días de lluvia. Desde ya, uno de los mejores discos del año.

Escucha John Southworth – When You’re This, This Is Love