Se completa el cartel del Oh, See! Málaga de 2022

Oh, See! Málaga ha anunciado a los artistas que completan la tercera edición que tendrá lugar el 20 y 21 de mayo de 2022 en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, un espacio que se transformará por tercer año consecutivo en el epicentro de la música en directo durante ese fin de semana en Málaga capital.

Fangoria, Zahara, Nil Moliner, Ángel Stanich, Alizzz, Cupido y Nancys Rubias se embarcan en la nueva edición junto a los ya confirmados Lori Meyers, Carolina durante, Kiko Veneno, Varry Brava, Manel. Ginebras, Amatria, Mujeres y Karavana, conformando un excelente cartel de artistas en el que diferentes estilos musicales se darán la mano.

Para tal ocasión, vuelve la zona Oh, Kids!, un entorno donde los niños se convierten en los verdaderos protagonistas de la jornada, llegando a conocer personalmente a algunos de los artistas que pasarán por el escenario a lo largo del fin de semana. La Zona Gastro se convierte en un área de relax donde poder degustar auténticas delicatessent. Y el esperado Oh, See! Club recibirá a los mejores djs nacionales,

Toda una apuesta por la calidad y la emoción de saber que el festival vuelve a la ciudad.

Oh, See! LIVE

Además, para los seguidores de las bandas en salas de conciertos, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que durante el otoño, invierno y la próxima primavera propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival. Amatria, presentará su nuevo disco en Granada el 1 de abril de 2022 en la Sala Aliatar, en Sevilla el sábado 2 de abril de 2022 en la Sala X. Y el dúo Ojete Calor, llegarán a Málaga el 8 de de enero de 2022 a la sala Paris 15 y a Granada el 22 de enero de 2022 a Industrial Copera (SOLD OUT).

Puedes conseguir tus entradas en este enlace