Simple Minds comparten otro sencillo de su nuevo álbum

Simple Minds (recuerda nuestro especial sobre la banda) nos han visitado este verano en una gira conmemorativa por sus 40 años de carrera en la que han demostrado con creces que siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop,siguen un paso más allá en el que será su décimo octavo disco.

Direction Of The Heart se publicará el 21 de octubre. Nueve nuevas canciones, donde la banda muestra su actual estado de forma. Tras «Vision Thing» llega “First You Jump” es un tema escrito entre Jim Kerr y Charlie Burchill, junto a Ged Grimes, bajista de Simple Minds. El tema habla sobre la ansiedad en los tiempos que vivimos y que con positividad, superaremos. Como se aprecia, la canción es un himno, dentro del sonido clásico del grupo.

El videoclip fue filmado en julio de 2022, durante la prueba de sonido del concierto en el espectacular Teatro Antiguo de Taormina en la impresionante isla de Sicilia. Este increíble escenario histórico, da juego para capturar alucinantes tomas de cámara panorámicas y aéreas, intercaladas con primeros planos de la actual formación.