Placebo versionan ‘Shout’ de Tears For Fears

Placebo han vuelto a la actualidad en 2022 con un interesante disco llamado Never Let Me Go (Elevator Lady / SO Recordings, 2022). Lo nuevo de la banda de Brian Molko llega ocho años después de su último disco, Loud Like Love (2013).

Ha pasado un lustro desde que entregaran su último sencillo, «Jesus’ Son«. Desde entonces, han publicado un recopilatorio, celebrado sus 20 años de carrera con una gira muy especial que pasó por nuestro país o conmemorado el aniversario de Without you Im Nothing (1998). Durante la pandemia se acordaron de sus seguidores recuperando algunos conciertos históricos y empezaron a hablar de que se encontraban preparando estas nuevas canciones que ya hemos podido disfrutar en directo.

Placebo son bastante dados a versionar canciones de sus artistas favoritos. A lo largo de su carrera han revisado temas de Pixies, The Smiths, Depeche Mode, Alex Chilton, Serge Gainsbourg, Robert Palmer o Kate Bush, entre muchos otros, ahora comparten «Shout», icónico tema de Tears For Fears. ‘Shout’ – incluido en el álbum de Tears For Fears “Songs From The Big Chair” – que llegó al n#1 en el Billboard Hot 100 en 1985.

Escucha ‘Shout’ de Placebo