Libro: Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 (Taschen)

Depeche Mode no serían los Depeche Mode que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en ellos, sin la aportación de Anton Corbjin. El prestigioso fotógrafo holandés conoció a la banda en sus comienzos, poco después de que ficharan por el sello Mute de Daniel Miller, aunque no fue hasta 1986 cuando asumió a tiempo completo la labor de construir con su cámara, la icónica imagen de una de las formaciones de pop electrónico más importantes de la música contemporánea.

Esa titánica labor se recoge en Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18, un lujoso volumen con un formato espectacular editado por Taschen, que condensa más de treinta años de colaboración conjunta. Una auténtica joya que nos invita a un recorrido por la historia del grupo desde la época de Black Celebration (1986) a Spirit (2017), con una pequeña parada inicial en agosto de 1981 en unas sesiones para NME en Londres y Basildon, una parte final durante el Global Spirit Tour de 2018 y un apartado dedicado a las carreras en solitario de Gahan y Gore.

Es difícil desligar la identidad de Depeche Mode de la de Corbjin, ya sea a través de sus excelentes y reconocibles fotografías, como de sus diseños de escenario, carátulas de algunos de sus discos y singles o en sus recordados videoclips. Piensen en esos vídeos en blanco y negro de la época de Music For The Masses (1987), en los cowboys almerienses de “Personal Jesus” o en ese rey paseando por parajes de Escocia, Portugal o los Alpes suizos de “Enjoy The Silence”. Todo ello lo encontraremos minuciosamente documentado en imágenes y acompañado por algunas anotaciones del autor, en las que conoceremos más detalles del momento en el que están inmortalizadas.

No solo podremos recrearnos con algunas conocidas fotos de la historia de Depeche Mode, sino que el principal valor lo encontraremos en el ingente contenido inédito que puebla sus páginas y que de manera cronológica, va mostrándonos no solo ese material promocional realizado para cada uno de los álbumes, sino que nos invita a colarnos en muchos de sus conciertos, en camerinos, en sesiones de grabación -está recogida su estancia en Madrid para la gestación de Songs Of Faith And Devotion (1993), donde descubrimos la faceta de pintor de Dave en sus ratos libres- y en escenas cotidianas de convivencia o hasta familiares.

Aparte de las letras manuscritas de Anton Corbjin en muchas de sus páginas, el libro contiene un pequeño cuestionario al fotógrafo en el que habla de su relación con los de Basildon y revela algún dato curioso que dejaremos para el lector. Igualmente, se incluye un cuestionario a Dave Gahan, Martin L. Gore y Andrew Fletcher en el que revelan cómo han sido estos años de trabajo con el fotógrafo o cuál consideran sus fotografías, portadas o videoclips favoritos.

Uno de esos libros que desprenden música desde cada una de las 500 fotografías recogidas en 512 páginas, que son puro placer para cualquier seguidor del hoy trío.

Puedes comprar el libro Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 en la web de la editorial Taschen.