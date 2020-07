Slash confirma que habrá disco de Guns N’ Roses

Las últimas y bastante fiables declaraciones de Susan Holmes, la esposa del bajista Duff McKagan y que os habíamos ofrecido a primeros de este mayo, en Muzikalia, se confirman ahora con las frases recientes del guitarrista Slash: habrá, seguro, nuevo LP de Guns N’ Roses.

Esto es algo que lleva coleando y generando especulaciones, desde 2016 o2017, y que había provocado cierto escepticismo en algunos pero todo apunta a que el esperadísimo LP pronto será una total realidad.

Por ejemplo, en 2019, el propio guitarrista ya sugirió que el combo californiano acababa de comenzar a trabajar en un nuevo álbum y demás declaraciones por el estilo como ésta: “Obviamente, todo el mundo sabe que estamos trabajando en material nuevo, lo cual es realmente emocionante y, por lo tanto, ese es el enfoque principal”.

Ahora, tras estar componiendo en su casa durante la cuarentena, el mismo Slash ha declarado, concretamente, a primeros de este Julio de 2020, a la tienda de instrumentos Sweetwater: “He sido más o menos una persona hogareña pero he estado yendo y viniendo entre mi estudio en casa y escribiendo y grabando por mi cuenta”.

Además el propio músico anglo-americano agregó: “He estado tocando con Duff McKagan y he estado tocando con Axl Rose y he estado haciendo cosas así, por lo tanto hemos estado haciendo algo de trabajo de esa manera pero no he estado haciendo mucho más”.