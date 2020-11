Sleaford Mods anticipan su nuevo disco con un single

Sleaford Mods anuncian su sexto disco de estudio, titulado Spare Ribs, que se publicará a través de Rough Trade/Popstock! el 15 de enero de 2021.

Su nuevo single, ‘Mork n Mindy’ con Billy Nomates acaba de publicarse. El videoclip, dirigido por Ben Wheatley (cuyo último trabajo, Rebecca, está actualmente en Netflix y en el que el frontman del grupo, Jason Williamson, hace un cameo) fue grabado en Nottingham en una réplica de la casa en la que creció Jason. El grupo interpretó el tema en el late night de Seth Meyers ayer por la tarde y Seth puso el single, grabado en el 100 Club de Londres este Septiembre.

“Mork n Mindy es el sonido de la calefacción central y los olores de una cena de domingo que se van desvaneciendo en el aire en una casa de una finca en 1982. Garajes de cemento, nicotina. Donde la belleza prácticamente solo existe en las pequeñas grietas que crea tu imaginación. Algo que captura a la perfección el vídeo de Ben Wheatley para la canción,” comenta Jason sobre el nuevo tema.

El polémico Jason Williamson y el habilidoso productor Andrew Fearn se meten con los cabrones con un estilo inigualable, despotricando contra la hipocresía, la falta de igualdad y la apatía a través de su escabroso sentido del humor. Y en ‘Spare Ribs’, su sorprendente sexto álbum que cuenta con Amy Taylor de los punkies de Melbourne Amyl and the Sniffers y con el emergente Billy Nomates, el dúo está cargado de ira contra el gobierno de Reino Unido y su terrible gestión de la crisis del coronavirus.

El álbum de Sleaford Mods fue grabado durante la cuarentena en una sesión intensiva de tres semanas en el estudio de JT Soar este julio. Comienza con el primer tema introductorio que han empleado en toda su discografía, la experimental ‘A New Brick’, en la que Jason adopta el rol de, como él mismo lo describe, un “maestro circense”, que reconoce, con una alegría irónica: “We’re all so Tory tired / And beaten by minds small.” No hay, insiste, ninguna razón para fingir optimismo en los 10 años de los Tories: “La única manera de ganar la guerra en su contra es explicar las cosas de forma inteligente y no sentirnos intimidados por la idea de parecer que solo somos negativos.”

Sobre su nuevo álbum, Jason de Sleaford Mods dice: “Nuestras vidas son prescindibles para la mayoría de los gobiernos, secundarias dentro del dictado del sistema monetario. Se podría decir que somos mercancía que forma parte de un estante, acumulada con ánimo de lucro y descartada en cualquier momento si las crisis fabricadas, o no fabricadas, amenazan la productividad. Esto es algo constante, claro, y notable durante esta pandemia. Las masas no pueden estar presentes en la mente de los líderes, ¿verdad? De lo contrario, si se dieran cuenta de la gestión tan catastrófica que han hecho su mente quedaría paralizada. Al igual que el cuerpo humano puede sobrevivir sin varias costillas, todos somos ‘spare ribs’ (costillas sobrantes, de repuesto), reservas para el capitalismo, disponibles a través de la ignorancia y de un gobierno remoto.”

‘Spare Ribs’ es el sonido de un grupo tan seguro de tener su propio terreno sonoro que pueden permitirse explorar otras regiones. El título del álbum, según Jason, surgió de “la idea de la cantidad de personas que murieron en la primera ola del coronavirus. Las vidas humanas siempre son reemplazables para las élites… Siempre somos costillas descartables.” Sin embargo, Sleaford Mods son parte esencial de la anatomía de la escena musical británica.