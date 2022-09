Big Thief anuncian gira por nuestro país

Big Thief arrancaban el año con un nuevo y recomendable disco que llegaba con el título de Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

Un extenso doble LP que explora los elementos y posibilidades más profundos de Big Thief. En un intento de volver a la vida después de un largo período de aislamiento relacionado con Covid-19, la banda se reunió para su primera sesión en los bosques del norte del estado de Nueva York. Comenzaron el proceso en Flying Cloud Recordings de Sam Evian, grabando en una máquina de cintas de 8 pistas con Evian en los mandos.

Le tomó un tiempo a la banda realinearse y durante la primera semana de trabajo en el estudio, nada se sintió bien. Después de algunas tomas sin inspiración, decidieron darse un chapuzón helado en el arroyo detrás de la casa antes de volver corriendo para grabar en trajes de baño mojados. Esa bendición de agua fría se quedó con Big Thief durante el resto del verano y siguieron muchos más rituales de grabación intuitivos. De ahí salieron 45 canciones, que finalmente se han quedado en las 20 que conforma el LP.

Lo estarán presentando en nuestro país el próximo mes de abril:

26 Abril– BARCELONA, Sala Razzmatazz

27 Abril – VALENCIA, Sala Moon

28 Abril – MADRID, La Riviera