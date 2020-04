Pshycotic Beats vuelve a cautivarnos con ‘You Cannot Hide’

Cuando se cumplen 10 años de carrera musical para Andrés Costureras y su proyecto Pshycotic Beats, todavía dura la resaca del éxito internacional de ‘Killer Shangri-lah’, tema de su álbum ‘Dormihcum’ (2013) que fue incluido en la banda sonora de la multipremiada serie de televisión inglesa de culto ‘Killing Eve’ y que también se utilizó a nivel mundial en los teasers promocionales de la serie.

Recordemos que ‘Killing Eve’ ha arrasado en todo el planeta y ha seducido, sobre todo, a la flor y nata del mundo del show business; Netflix recomendó la serie en un tweet histórico en el que hacían publicidad a la competencia; Pj Harvey incluyó la canción en una de sus playlist oficiales de Spotify para asombro de Costureras; Tarantino, Brad Pitt, Ryan Reynolds, Debbie Harry o Taylor Swift han posteado en sus redes sociales estar obsesionados con la serie, etc.

Al calor de este hito, Pshycotic Beats publica este capricho de EP con temas inspirados en la serie que recoge material que fue grabado al estilo, años 60, de ‘Killing Eve’.

En estos momentos, y al margen de esta feliz marcianada, Pshycotic Beats se encuentra trabajando en el que será su cuarto álbum que se llamará ‘Festering’ y en el que se mostrará más electrónico -sin rastro de instrumentos orgánicos- y experimental que nunca.

Ahora, siete años después de grabar juntos por última vez, Pshycotic Beats se reúne con Pati Amor – para celebrar todo lo acontecido, reencontrarse y registrar cinco nuevas canciones en la estela de ‘Killer Shangri-Lah’. Bajo el título de ‘The Bleeding Songbook’ recibimos efluvios sonoros que nos evocan a Tarantino y Almodóvar, con permiso de David Lynch y Buñuel.

Este disco ha sido grabado con músicos de sesión y, a través suyo, Andrés Costureras deja a la escucha de cualquiera muchas de sus benditas y más confesables obsesiones musicales de siempre; es decir por aquí asoman, y en feliz colisión, Phil Spector, Joe Meek, Jack Nitzsche, The Ventures, The Crystals, Ike & Tina Turner, The Shangri-Las, Abbe Lane, Lola Beltrán, La Lupe, etc.

Con este ‘The Bleeding Songbook’ parece que Pshycotic Beats empieza desmarcarse del oscurantismo -de muerte, suicidio y tenebrosidad- de su anterior trilogía discográfica que empezó en 2011 con ‘Rexer Flash’, siguió con ‘Dormihcum’ en 2013 y cerró, en 2017, con ‘The Black Sea’, álbum que tuvo un apoyo enorme por parte de Spotify alcanzando 1.375.000 streams en dicha plataforma. Se trata, pues, del primer paso hacia una etapa más positiva y luminosa en la carrera del artista madrileño.

Como tercer single de ‘The Bleeding Songbook’ descubrimos esta canción sexual, lacerante y fronteriza, que parece supurar de una mala cicatrización coronaria. En ‘You Cannot Hide’ todo es tan peligroso como irresistiblemente feroz. Nos transporta a una escena de striptease en el que, en una última salvaje madrugada de caricias y éxtasis sin fin, dos amantes mueren, al amanecer, abatidos por su propia pasión. Un vibrato fantasmal -de guitarra sureña, lastimera y casi western- y el son ancestral -de un lejano tambor apache- sirven de base para que la incandescente y misteriosa voz de Pati Amor haga el resto.