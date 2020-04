La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos esta sección para compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Recopilamos así algunos temas, siempre de bandas y artistas emergentes, poco conocidas en nuestro país, o que buscan una mayor difusión para su música, para compartirlas con nuestros lectores. Hoy hemos confeccionado nuestra PlayList Emergente con las canciones de Awakate, Psychic Equalizer, Eduardo Luka, Sarajevo ’84, Kris Kelly, Voltereta, Chlöe’s Clue y Mayo.

Awakate – Suave

Awakate es una banda murciana formada a finales de 2018. Desde entonces grabaron un EP, de la mano de Mark Dasousa en Atomic Studio, y varios singles. A finales de 2019 lanzaron este tema llamado “Suave”, con vídeo obra de Fear Grylls. Una canción en la que el grupo profundiza en su estilo, profundizando en el mestizaje y en estilos como el reguetón, el rap, el ska o el dub. En su página de Facebook y en su Instagram podéis seguir su serie Recógete, emitiendo desde casa con la colaboración de otros artistas.

Psychic Equalizer – Unveiled

Psychic Equalizer, banda de la que te hablamos a finales del año pasado en nuestra sección 7 Minutos al Día con motivo de su trabajo The Sixth Extinction, lanzó un tema a principios de 2020 llamado “Between sea and sky“. Se trata de una canción dedicada a la organización “Los 18“, plataforma ciudadana apolítica cuyo nombre hace referencia a los supervivientes de la primera vuelta al mundo, y que cuenta con la colaboración de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria. Además mañana mismo publican nuevo trabajo, Revealed, su quinto disco de estudio en el que abordan temas de injusticia social y cuestiones filoso?ficas, con un sonido art-rock que fusiona metal, sintes ochenteros y rock sinfo?nico y progresivo. Aquí se te presentamos un adelanto llamado “Unveiled”.

Eduardo Luka – Paciencia

Eduardo Luka es un joven músico zaragozano con referencias tan variadas como Danger Mouse, Beck o Kiko Veneno. Junto a Edu Baos, de León Benavente, ha producido una serie de canciones que irán viendo la luz a lo largo de 2020 y que deberían constituir su disco de debut que, tras un obligado cambio de planes, seguramente verá la luz el próximo otoño. Una de ellas es esta “Paciencia”, canción que muestra su cara más contemplativa, un medio tiempo que recuerda a Flaming Lips o Buffalo Springfield.

Sarajevo ’84 – Lost in translation

Sarajevo ’84 es una banda granadina de la que te hablamos hace ya uno años en nuestra sección 7 Minutos al Día. A lo largo de 2019 estuvieron presentando en directo su segundo EP, Carry On. A finales del pasado mes de marzo publicaron un single llamado “Lost in translation”, una llamada a entendernos más y mejor que es el primer tema de los dos que han grabado en La Casa Studio, con producción de Harry Up!, durante el pasado mes de febrero. Puedes seguir a Sarajevo ’84 en sus redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Kris Kelly – More

Kris Kelly es un cantautor independiente de Brooklyn del que te hablamos en 7 Minutos hace algunos meses. Practica un folk rock psicodélico que ha dado frutos más que interesantes. Uno de ellos es su último single, “More”, que cuenta con un vídeo dirigido por Kris Moyes, conocido por sus innovadoras producciones para gente como Sia, Beck o Grizzly Bear. Una canción que cuenta como, a veces, perseguimos objetivos deseables pero buscándolos en los lugares equivocados, y que aparece en su último álbum, Runaways, que puedes escuchar en su página de Bandcamp.

Voltereta – Ímpetu

Voltereta es un artista actualmente afincado en Barcelona. Debutó hace cuatro años con el EP Cabezas Bien Altas (Sr. Nadie Subcultura Recordings). Ahora, tras fichar por el nuevo sello de electrónica Làdeli Editions, lanza estos días su nuevo trabajo, Nubla, que ya puedes escuchar en Spotify. Con su single de adelanto, “Ímpetu”, Voltereta busca las sensaciones de aceleración, exceso, incluso violencia. El vídeo que acompaña a “Ímpetu” ha sido producido por Innova Films y dirigido por Juan Cernadas y Feli Navarro. La bailarina y también coreógrafa Paula Carmona protagoniza la historia.

Chlöe’s Clue – Quémame

Chlöe’s Clue es el proyecto musical de la artista valenciana Raquel Adalid. Recientemente ha lanzado un single adelanto del que será su nuevo álbum. Se trata de un tema llamado “Quémame” en el que cuenta con la colaboración de Daniel, Me Estás Matando. Si la canción habla (en lenguaje clave) de arañazos sentimentales, el videoclip, dirigido por Francesc Planes, traduce a veces casi de forma literal -véase cuando Raquel arranca las “heridas por placer” al chico sobre la camilla- esta historia fugitiva, esta historia que habla de huir de los incendios.

Mayo – Punto y final

Mayo es el nombre artístico del músico, cantante, actor y bailarín castellonense Guillem Caballer. En una PlayList Emergente de principios de este año te lo presentábamos con su single “Cambio y corto”. Hace unos días Mayo publicó una nueva canción, “Punto y final” (© MMM MUSIC 2020), un mensaje de libertad que se presenta en el seno de una relación calculadamente ambigua, de amistad o amorosa. Un single producido de nuevo por Marc Martín y el equipo de Estudi La Vall con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!