Sónar 2020: The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Battles y más

Sónar 2020 contará con los más esperados shows electrónicos del año como el nuevo directo de The Chemical Brothers, presentando su flamante y espectacular nuevo show audiovisual inmersivo en nuestro país, creado junto a su colaborador habitual Adam Smith, en el que Tom Rowlands y Ed Simons intercalarán sus legendarios hits con los de su nuevo álbum, No Geography, reconocido unánimamente por la crítica como uno de los más sólidos de toda su carrera.

También destacará el único concierto en exclusiva mundial en 2020 del dúo francés de electrónica épica THE BLAZE o el espectacular show del dj y productor sueco de house progresivo Eric Prydz. Y regresa al festival el exclusivo proyecto de clubbing DESPACIO, conducido por los selectores de lujo James Murphy y 2manydjs, esta vez en Sónar de Noche en sets de 6 horas viernes y sábado en el escenario SonarCar.

El festival reúne de nuevo a dj’s de la primera división internacional tales como Carl Cox, Richie Hawtin, Laurent Garnier, Helena Hauff, Âme, Joy Orbison, Charlotte de Witte, Avalon Emerson, 2manydjs o The Black Madonna cerrando Sónar de Noche. Sin olvidar el proyecto cósmico y multidisciplinar Lost Souls Of Saturn, que une a uno de los djs más populares del mundo, Seth Troxler, con el respetado ingeniero sonoro de Nueva York Phil Moffa.

ESTRENOS, TECH SHOWS, HOUSE Y TECHNO DE VANGUARDIA

2020 será el año del salto de Arca a Sonar de Noche. La artista más radicalmente innovadora de la electrónica hoy presenta un show exclusivo en vivo de sonoridad apabullante, que transitará del ruido a la melodia, de la euforia al desgarro, estrenando su anhelado nuevo disco y recreando versiones inéditas de su repertorio.

Otros estrenos o exclusivas muy especiales serán el esperado retorno de Telefon Tel Aviv, los nuevos shows de Mura Masa, uno de los artistas más excitantes de la escena británica, o de los norteamericanos Battles, ambos presentando nuevo álbum. Y el dúo de emo-folk electrónico Howling, la vuelta de TNGHT (tándem formado por Hudson Mohawake y Lunice), el provocador Sega Bodega, con nuevo disco de pop sintético o el dúo Giant Swan, con su abrasivo directo de techno-punk físico.

Entre los tech shows destacan el inglés Max Cooper, quien interpretará su última obra “Yearning For The Infinite” mediante un gran espectáculo de sonido, visuales y tecnología que se podrá disfrutar en las colosales dimensiones de SonarClub, el mayor escenario de Sónar de Noche. O el anhelado retorno de Koreless con un fascinante show visual creado junto a su habitual colaborador, el reputado Emmanuel Biard; y Ryochi Kurokawa con su nuevo espectáculo “Subassemblies”, un show audiovisual en el que el genio nipón utiliza datos en 3D escaneados con láser e imágenes de naturaleza para hablar de la destrucción del entorno por el ser humano.

Sónar 2020 será una oportunidad de excepción para descubrir la nueva ola de dj’s de house y techno de vanguardia: junto a las ya mencionadas Helena Hauff y Charlotte de Witte destacan Joy Orbison, el búlgaro KiNK, el dúo alemán Âme, el neoyorkino DJ Python, la dj brasileña ANNA (reciente fichaje del sello de Richie Hawtin), la norteamericana Avalon Emerson o la productora sueca La Fleur. Dentro del programa de SonarLab, comisariado junto a Resident Advisor, actuarán Midland b2b Shanti Celeste, Project Pablo, Skee Mask y muchos más.

RAP, TRAP Y BEATS GLOBALES

Como de costumbre, el festival no desatiende la música negra de nuestro tiempo y presentará a los raperos británicos del momento: Dave (revelación del 2019 y ganador del prestigioso Mercury Prize) y AJ Tracey, otro de los nombres fundamentales de hoy, brillante rimador y autor del pegadizo hit ‘Ladbroke Grove’. Desde el lado oscuro del rap y el grime, otro debutante en la escena y en los charts británicos, Headie One, quien estará precedido por el dj set de Conducta, uno de los reyes del nuevo revival UK garage.

Como siempre, Sónar ejerce de enorme plataforma de los sonidos más avanzados y vanguardistas que se crean hoy en todo el mundo -con más de 20 nacionalidades-, muchos de ellos centrados en los beats del hip hop, la actualización del dancehall y el reggaetón, los derivados del trap, la nueva rítmica africana, y los híbridos del pop y el r&b contemporáneo.

También se podrá disfrutar de la vuelta a los escenarios de la carismática MC neoyorkina Princess Nokia, presentando su flamante nuevo álbum en el escenario SonarVillage by Estrella Damm.

La diversidad sonora global volverá a tener un papel destacado. La nueva vanguardia latina estará representada por el uruguayo Lechuga Zafiro, con un sonido entre el grime y el dembow; la brasileña Badsista, disparando hits de baile funk y dancehall digital; y el genial Kelman Duran, dominicano afincado en Los Angeles, llevando el reggeaton a terrenos experimentales. En una línea similar estará Venus X, máxima responsable de las míticas fiestas neoyorkinas GHE20G0TH1K.

Y desde África, los ugandeses Nihiloxica, con su polirritmia frenética y el dúo MC Yallah & Debmaster, con su sonido abrasivo y cercano al grime. Además, asistiremos al debut en España de los muy prometedores congoleses Lous and The Yakuza, mezclando afrotrap y pop; y de la dj palestina Sama’, con sus beats y ritmos hipnóticos para la pista.

SONARXS CRECE CON LA NUEVA HORNADA DE TALENTO NACIONAL Y OTROS SHOWS EXCLUSIVOS

En Sónar de Día este año crece y se reubica el escenario SonarXS y pone el foco en el fomento y la difusión la escena nacional más excitante y emergente, con una nueva hornada de artistas como Morad, la nueva sensación urbana desde L’Hospitalet; Kaydy Cain (ex PXXR GVNG interpretando sus hits de trap callejero adaptados a una orquesta de salsa latina); Chenta Tsai-BaoBae (nuevo proyecto de Putochinomaricón); y otros como Afrojuice 195, Chico Blanco, Ms Nina o Califato ¾ y su flamenco rave. Otros artistas nacionales destacados son los barceloneses Egosex con su psicodelia afro-pop e Hidrogenesse introduciendo su nuevo disco con su habitual inteligencia y desparpajo.

Mención especial para otros dos estrenos absolutos en el festival. Niño de Elche presentará su nuevo proyecto de revisión del legado sonoro de José Val del Omar, cineasta experimental y genio místico, junto a tres de los jóvenes artistas más relevantes de la escena electrónica estatal: Mans O, Shelly y Nara Is Neus. Por su lado, el dúo Maria Arnal i Marcel Bagés, tras el gran éxito de su primer disco, estrenarán su esperadísimo segundo trabajo que incluye beats electrónicos, sintetizadores y colaboraciones con importantes figuras del panorama electrónico. También especial será la actuación de Carles Viarnès junto a la creadora visual Alba G. Corral.

SÓNAR+D 2020

Próximamente se anunciará la programación de Sónar+D 2020, el 8º congreso internacional de creatividad, tecnología y negocio, que tendrá lugar de forma paralela y simultánea a Sónar de Día en Fira Montjuïc de Barcelona, los días 17, 18, 19 y 20 de junio.

Programación completa: Sónar Barcelona: 18, 19 y 20 de junio 2020

Sónar de Noche

2manydjs (dj set), AJ Tracey, ANNA, Arca, Avalon Emerson, Batu, The Black Madonna, THE BLAZE, Carl Cox, Charlotte de Witte, The Chemical Brothers, Conducta, Critical Soundsystem, Dave, DESPACIO (James Murphy + 2manydjs), Djohnston, Eric Prydz, E.T.M., Giant Swan, Headie One, Helena Hauff, Ikram Bouloum, Job Jobse, Joy Orbison, Kelman Duran, La Fleur, Laurent Garnier, Lucient, Max Cooper – Yearning for The Infinite, MBODJ, Midland & Shanti Celeste, Mura Masa, Nihiloxica, Or:la, Project Pablo live, Reinier Zonneveld Live, Richie Hawtin, Royce Rolo, Skee Mask, TNGHT, Venus X.

Sónar de Día

Afrojuice195, Airaboi, Alina Pash, Âme, B1N0, Badsista, Battles, Califato ¾, Carles Viarnès & Alba G. Corral, Chenta Tsai – BaoBae, Channel Tres, Chico Blanco, Dead Normal, Dj Marcelle / Another Nice Mess, DJ Python, Egosex, Folamour, Gela, Hidrogenesse, Howling, Ivy Barkakati, James Murphy, Jayda G, Juicy Bae, Jyoty, Kaydy Cain, KiNK, Koreless, Lechuga Zafiro, Lindstrøm, Lost Souls Of Saturn, Lous and The Yakuza, Manara, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mc Yallah & Debmaster, Miret, Morad, Ms Nina, Nara Is Neus, Niño de Elche, Nu Guinea Live Band, People You May Know, Pixel De Stael, Polo & Pan, Princess Nokia, Reykjavik606, Rojuu, Ryoichi Kurokawa – Subassemblies, Sama’, Sega Bodega, Telefon Tel Aviv, Tomm¥ €a$h, Virginie, Wesphere.

Más información en www.sonarplusd.com