Brigigtte Handley y Fee Reega en el 5º aniversario de Indypendientes

Brigigtte Handley, cantautora, compositora Australiana, guitarrista de la banda The Dark Shandows vuelve a Madrid para celebrar el 5º Aniversario de la promotora Madrileña Indypendientes, Brigitte handley ha estado trabajando en un un nuevo album de estudio durante los últimos meses del pasado 2019, canciones que compondrán su segundo disco como solista, continuación del debut The Edge Of Silence que ya presentó en Madrid. “After Dark” el nuevo single de adelanto nos presenta a una Brigitte Handley que avanza hacia nuevas atmósferas creadas con sintetizadores en transición desde los sonidos más orgánicos de su primer trabajo, pero sin dejar atrás la esencia y sentimiento de The Dark Shadows.

Le acompañará Fee Reega, alemana de la Selva Negra que emigró a Asturias, presenta un concierto especial en el que recurre a los orígenes de su carrera, cuando tocaba infinitos conciertos en bares berlineses y madrileños en formato solitario.

MADRID 7 Febrero El Perro de la Parte de Atrás del coche 21:30

15€ ANTICIPADA – 18€ TAQUILLA | PUERTAS : 21:00

ENTRADAS Y PUNTOS DE VENTA: ESCRIDISCOS