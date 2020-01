Sorry anuncian su disco de debut para marzo

La banda de Londres Sorry, acaba de anunciar la publicación de su esperado álbum debut 925 para el 27 de marzo via Domino. Además, han compartido el trackslist de su álbum, que incluye su ya estrenada ‘Right Round The Clock’ y el nuevo single que han compartido ‘More’ . La banda, también ha anunciado conciertos por Europa y Norte America para este 2020.

Junto con el coproductor James Dring (Gorillaz, Jamie T, Nilüfer Yanya), sus mejores amigos Lorenz y Louis O’Bryen han tejido 925 como un paisaje de ensueño en el que se entremezclan escenas idílicas e infernales, lo que obliga a la pregunta de qué es real y qué es irreal. Inspirados en todo, desde Hermann Hesse hasta Aphex Twin y el cantante de la vieja escuela Tony Bennett, su enfoque experimental y holístico los destaca como una banda del siglo XXI; desde su enfoque de género de mente abierta hasta su creatividad que les permite producir la música y dirigir los videos que los acompañan.

Sorry surgió de una próspera escena de bandas en Londres, y aunque 925 es su álbum debut, de ninguna manera es su primera declaración. Sigue a una serie de mixtapes, lanzados esporádicamente y utilizados como una forma de experimentar con las influencias y sonidos dispares que le dan a 925 su sonido distintivamente moderno y apocalíptico.

Donde los singles y mixtapes anteriores le hicieron ganarse a la banda su estatus como una de las nuevas bandas británicas más vitales e implacablemente creativas del momento, 925 es un récord que sin duda consolidará su estatus como verdaderos originales e innovadores de cruzar géneros en 2020 y más allá.