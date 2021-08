Estos días tenía lugar Lollapalooza Chicago, uno de los pocos eventos masivos post covid que hemos podido disfrutar en los últimos tiempos.

Foo Fighters, Tyler The Creator, Miley Cyrus, Marshmello, Megan Thee Stallion o Band Of Horses entre otros, se dieron cita en el Grant Park de la ciudad entre los días 29 de julio y 1 de agosto con sus asistentes vacunados o presentando un resultado negativo de examen PCR.

El concierto de la banda de Dave Ghrol incluyó las siguientes canciones:

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Breakout

My Hero

These Days

Walk

You Should Be Dancing (Bee Gees cover)

Somebody to Love (Queen cover)

All My Life

This Is a Call

Happy Birthday to You

Nausea (X cover)

Best of You

Monkey Wrench

Everlong

Disfruta del concierto de Foo Fighters en Lollapalooza 2021

Foo Fighters ofrecerán un segundo concierto en España, que tendrá lugar el próximo 20 de junio de 2022 en el Wanda Metropolitano de Madrid. Noche en la que las expectativas están por todo lo alto, ya que vienen acompañados nada menos que por Liam Gallagher y la apertura con Amyl And The Sniffers. Cuatro días después celebrarán su aplazada cita en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En ambas fechas, al fin, podremos disfrutar de su último disco publicado hace pocos meses ‘Medicine at midnight‘, en directo.

Entradas a la venta en www.livenation.es y Ticketmaster.es.