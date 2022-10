Staf Magazine celebra su 25 aniversario con un número 50 muy especial

STAF Magazine, una de las revistas decanas europeas de las culturas urbanas e independientes y de las culturas del deslizamiento (skateboard, surf y derivados: música, fotografía, cine…), con motivo de su celebrado 25 aniversario, ha realizado (y editado junto al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga), un número 50 muy especial. Los cuatro volúmenes (música, surf, skateboard y cultura) recopilan 25 años de entrevistas, recorriendo todas las épocas y formatos: desde el magazine con CD incluido, a la morfología tipo periódico, la versión gratuita, hasta llegar al de libro-anuario actual y la versión online, así como aquellas conversaciones que publicamos a mediados/finales de los 90 en los fanzines Ball of Fury y Resurrección, precursores de STAF.

En las más de 1.200 paginas repartidas en estos cuatro libros uno descubrirá la vida y obra de mas de 160 artistas y colectivos repartidos por toda la geografía mundial. Entrevistas que recogen más de 50 años de historia de iconos y leyendas de la música, el skate, la fotografía, el surf, y la contracultura en general. Un cuarto de siglo luchando contra viento y marea desde las trincheras del underground.

“Nuestra idea desde el principio fue bastante sencilla: si en los fanzines que nos gustaban, veíamos que sucedían cosas en EEUU y en Europa, ¿por qué no traer de alguna manera todo aquello a nuestro país? STAF ha sido (y es) nuestra búsqueda constante de materializar nuestros gustos e inquietudes. Generar un contenido a la vez que vivimos y formamos parte de esa cultura, ya sea escribiendo, tocando en bandas, patinando, surfeando…”

Este es el contenido de los cuatro volúmenes del especial 25 aniversario STAF Magazine

Volumen 1: MÚSICA Jay Robbins, Cave In, Madball, Bad Brains, Warzone, Indecision, Today Is The Day, Botch, Hydra Head Records, Converge Vs Derek Hess, Josh Homme, The Faint, Ipecac Record, El-P, Jason Farrell, Isis, Dischord Records, Mars Volta, Pete Rock, Carlos Desastre, Steve Albini, Mark Mothersbaugh, Ian Mackaye, Dame Veneno, Jeff Ament, Adam Yauch, Mario Rubalcaba, Don Fury, Money Mark, Run DMC, Kiko Veneno, Jon Theodore, David Yow, Robert Glasper, Eric Avery, Making a Scene, Kamasi Washington, Kurt Ballou, John Porcell, Martin Sorrondeguy, Juan Alderete, Brendan Canty, Don Hunstein, Harley Flanagan, John Herndon, Thundercat, Pat Graham, Danny Clinch y Jorge Santana

Volumen 2: CULTURA Cynthia Connolly, Shepard Fairey, Friends With You, Space Invader, Martha Cooper, Jeremy Fish, Ricky Powell, Jamel Shabazz, Michael Leon, Rick Klotz, Steve Van Doren, Charlie Ahearn, Cody Hudson, Mike Mills, Peter Bagge, Cheryl Dunn, Pushead, Thomas Campbell, Geoff McFetridge, Ryan McGinness, The 7th Letter, Kaws, Futura 2000, Spot, Rogelio López Cuenca, Norton Wisdom, Lilian Caruana, Alberto Polo, ESPO, Chiquito de la Calzada, Craig Castleman, Tecla Lumbreras, Stefan Sagmeister, Steve McCurry, Roberta Bayley, La Cañeta, Henry Chalfant, Chaz Bojorquez, Robert Williams, California Locos, Susan A. Phillips, Mark Andersen, Clint Woodside, Deanna Pendleton, Martin Parr y Tim Kerr

Volumen 3: SKATEBOARD Craig Stecyk III, Glen E. Friedman, Ed Templeton, Kent Uyehara, Jason Lee & Chris Pastras, Tommy Guerrero, Andy Howell, Ray Barbee, Tony Alva, Stacy Peralta, Zoo York, Boro NYC, Jocko Weyland, Paco Núñez, Pierre André, Christian Hosoi, Don Pendleton, Natas Kaupas, Evan Hecox & TheArtDump, Jim Phillips, Damon Way, Tobin Yelland, Mike Vallely, Chad Eaton, Ted Terrebone, A secret story of the Ollie vol.1, Steve Olson, Lance Mountain, Dave Hackett, Grant Brittain, Mark Gonzales, Mike O’Meally, Hugh Holland, V.C. Johnson, Chris Miller y Marc Mckee.

Volumen 4: SURF Joe Curren, Woodshed Films, Hermanos Malloy, Willy Uribe, Dustin Humprey, Searching for Michael Peterson, T. Adler Books, Andrew Kidman, Richard Kenvin, Pedro Temboury, Yvon Chouinard, Andy Davis, Nathan Fletcher, Massif, John Van Hamersveld, Luc Rolland, 3Sesenta, John Witzig, Nathan Oldfield, Morgan Maassen, Chris Burkard, Patrick Trefz, Bunker 77, Jarrah Lynch, Alejo Solar, The Gift, David Jaramillo, Biarritz Surf Gang, Bing Surfboards, Gaza Surf Club, Javier Amezaga, Dane Peterson, Gary McNeil, Spoons y Nolan Hall.