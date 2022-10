Arctic Monkeys comparten su concierto en Kings Theatre

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum The Car, Arctic Monkeys realizó su primer concierto en EE UU en cuatro años en el Kings Theatre de Brooklyn el 22 de septiembre.

El sucesor de Tranquility Base Hotel + Casino (2018) y séptimo álbum de estudio de la banda, incluye diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, producidas por James Ford y grabadas en Butley Priory, Suffolk, RAK Studios, Londres y La Frette , París.

El concierto fue grabado en el Kings Theatre por Ben Chappell y Zackery Michael, y pudimos ver un pequeño extracto en el vídeo del sencillo «I Ain’t Quite Where I Think I Am» estrenado hace pocos días. La película de 45 minutos ya está disponible en su totalidad, compartida por la propia banda en sus redes.

Estas fueron las canciones interpretadas:

There’d Better Be A Mirrorball

Crying Lightning

Pretty Visitors

Tranquility Base Hotel + Casino

The Ultracheese

Do I Wanna Know?

Bodypaint

Brianstorm

From The Ritz To The Rubble

Mr Schwartz

505

Disfruta de Arctic Monkeys at Kings Theatre