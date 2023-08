Steely Dan reeditan ‘Aja’ en vinilo por primera vez en cuatro décadas

Steely Dan ayudó a definir la banda sonora de los años 70 con éxitos como «Reeling in the Years», «Rikki Don’t Lose That Number», «Peg», «Deacon Blues», «Babylon Sisters» y «Hey Nineteen», extraídos de sus siete álbumes publicados entre 1972 y 1980. Tanto su sonido como su notoriedad sobrevivieron a los años 80 a pesar de que Walter Becker y Donald Fagen ocasionalmente aparecían para un proyecto en solitario. Se reunieron como Steely Dan a principios de los 90, girando con éxito durante toda la década y lanzando un álbum en vivo en 1995 (Alive In America). En 2000, lanzaron Two Against Nature, y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001.

Su obra maestra del jazz rock Aja (1977), ha sido remasterizada a partir de las cintas analógicas y será reeditada en vinilo el 29 de septiembre por primera vez en más de cuatro décadas a través de Geffen/UMe. Aja marca el último lanzamiento en el extenso programa de reediciones de Geffen / UMe de su catálogo clásico en ABC y MCA Records, que devuelve los primeros siete discos de la banda al vinilo, la mayoría de los cuales no han estado disponibles desde su lanzamiento original. Supervisada por el miembro fundador Donald Fagen, la serie se lanzó en noviembre de 2022 con el legendario debut del grupo en 1972, Can’t Buy A Thrill, seguido de Countdown To Ecstasy de 1973 en mayo de 2023. El querido tercer álbum de la banda, Pretzel Logic de 1974, fue lanzado el mes pasado.

Aja ha sido meticulosamente remasterizado por Bernie Grundman a partir de una copia analógica, no EQ’d, y se imprimirá en vinilo negro de 180 gramos a 33 1/3 RPM.

Lanzado en 1977, fue el sexto álbum de Steely Dan. Gary Katz, Fagen y Becker grabaron una declaración embriagadora y sofisticada de siete canciones que mezclaba jazz con pop progresivo y rock, durante un año y medio en seis estudios diferentes en Los Ángeles y Nueva York. El dúo, rescatado de giras y ahora verdaderos compañeros de composición, reclutó a docenas y docenas de músicos de sesión para ayudar a realizar su singular visión.

Como criaturas del estudio y perfeccionistas sonoros, en busca del sonido perfecto y la toma perfecta, escudriñando cada nota tocada, trayendo nuevos músicos y, a veces, incluso bandas completamente nuevas para probar un enfoque diferente, solo aceptando exactamente lo que estaban buscando. En total, casi cuarenta músicos y vocalistas tocaron en el álbum de siete pistas y cuarenta minutos, incluidos grandes como el bajista Chuck Rainey, el saxofonista Wayne Shorter, los guitarristas Dean Parks, Larry Carlton., Lee Ritenour, Jay Graydon y Steve Khan, los baterías Bernard Purdie, Ed Greene, Jim Keltner, Rick Marotta y Steve Gadd y Victor Feldman y Joe Sample en los teclados. Timothy B. Schmit y Michael McDonald contribuyeron con sus coros en varias canciones.

