Sufjan Stevens aquejado de una grave enfermedad

Ayer miércoles, Sufjan Stevens hizo un anuncio en su cuenta de Instagram. Después de varios días hospitalizado, le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré (GBS), una enfermedad autoinmune grave que ha afectado seriamente su movilidad. La situación llegó al punto en el que tuvo que aprender a caminar nuevamente.

Junto a una imagen en la que se le ve posando con un andador, el cantautor estadounidense compartió un mensaje en sus redes sociales. En él, expresó su emoción por el próximo lanzamiento de su décimo álbum de estudio, ‘Javelin’, que verá la luz el 6 de octubre, y al mismo tiempo, compartió detalles sobre sus nuevas dolencias.

«Hola amigos. Una breve actualización sobre mi vida. Estoy muy emocionado por tener nueva música para compartir, pero quería informarles que una de las razones por las que no he podido participar en la prensa y promoción previa al lanzamiento de ‘Javelin’ es porque estoy en el hospital. El mes pasado, me desperté una mañana y no podía caminar. Mis manos, brazos y piernas estaban adormecidos y hormigueantes, y no tenía fuerza, sensación ni movilidad. Mi hermano me llevó a la sala de emergencias y, después de una serie de pruebas: resonancias magnéticas, electromiogramas, tomografías computarizadas, radiografías, punciones lumbares (!), ecocardiogramas, etc., los neurólogos me diagnosticaron un trastorno autoinmune llamado Síndrome de Guillain-Barré. Afortunadamente, hay tratamiento para esto: administran infusiones de inmunoglobulina durante cinco días y rezan para que la enfermedad no se extienda a los pulmones, el corazón y el cerebro. Muy aterrador, pero funcionó. Pasé aproximadamente dos semanas en Med/Surg, atrapado en una cama, mientras mis médicos hacían todo lo posible para mantenerme con vida y estabilizar mi condición. Les debo mi vida.

El 8 de septiembre, fui trasladado a rehabilitación aguda, donde ahora estoy sometiéndome a terapia física y ocupacional intensiva, fortalecimiento, etc., para poner mi cuerpo en forma nuevamente y aprender a caminar de nuevo. Es un proceso lento, pero dicen que «me recuperaré», solo que lleva mucho tiempo, paciencia y trabajo duro. La mayoría de las personas que tienen GBS aprenden a caminar de nuevo por sí mismas en un año, así que tengo esperanzas. Estoy en mi segunda semana de rehabilitación, pero va muy bien y estoy trabajando muy duro para volver a ponerme de pie. Estoy comprometido a mejorar, estoy de buen ánimo y estoy rodeado de un equipo realmente genial. ¡Quiero estar bien!

Los mantendré informados a medida que avance. Gracias por sus pensamientos y oraciones. Y un gran reconocimiento a todos los increíbles cuidadores del mundo que trabajan día y noche para ayudarnos a sanar. Son santos vivientes.

Cuídense, sean felices, manténganse cuerdos, manténganse a salvo. Los quiero.

Sinceramente, desde una silla de ruedas

Sufjan Stevens»

Javelin saldrá a la venta el próximo 6 de octubre.

