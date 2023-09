Especial: 30 años de In Utero de Nirvana

Un 21 de septiembre de 1993 veía la luz In Utero, el tercer y último trabajo de estudio de Nirvana. Obra cruda y sin adornos que dejó a fans y críticos igualmente conmocionados y emocionados. Se grabó en tan solo seis días en febrero de 1993 en Pachyderm Studio en Cannon Falls, Minnesota y producido por Steve Albini, quien despojó cada matiz de las canciones, revelando el material más confrontacional y vulnerable que Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl habían grabado hasta ese momento.

Para comprender plenamente In Utero, es esencial contextualizarlo en el paisaje musical y cultural de los años 90. La década anterior había presenciado la ascensión del rock alternativo, con Nirvana como uno de los principales valores en laza. El éxito explosivo de su álbum anterior, catapultó a la banda al estrellato y cambió para siempre el panorama musical. Sin embargo, el precio de la fama y la presión mediática comenzaron a cobrar su precio en la salud mental de Kurt Cobain.

Este trabajo surgió como una respuesta visceral y cruda a esta presión. En contraposición a la producción pulida de Nevermind, Cobain y compañía buscaron un sonido más áspero y auténtico, optando por la producción de un maestro de los enfoques minimalistas y crudos. Utilizando grabadoras de cinta analógica y equipos vintage, logró un sonido que era deliberadamente anti-comercial y provocativo.

La apertura del álbum con «Serve the Servants» establece de inmediato el tono del disco. La letra, teñida de resentimiento y autorreflexión, refleja la confusión interna de Cobain. La abrasiva «Scentless Apprentice» y la estridente «Milk It» ofrecen una visión de la música de Nirvana que es desafiante y perturbadora. Estas canciones son una declaración de intenciones de la banda, rechazando la fórmula del éxito pasado.

In Utero también ofrece momentos de belleza melancólica, como en «Dumb» y «Pennyroyal Tea», donde Cobain expresa una vulnerabilidad inusual. Estas canciones revelan su habilidad para componer conmovedoras baladas a pesar de su imagen de icono del grunge.

El clímax del álbum llega con «Heart-Shaped Box», un himno angustiado que captura la dualidad del amor y la autodestrucción. La guitarra abrasiva y el inconfundible rugido vocal de Cobain se fusionan en una pieza de resistencia sonora.

Las letras de In Utero se sumergen en temas oscuros y personales. «Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle» es un tributo a la actriz homónima y aborda la explotación mediática, mientras que «Rape Me» se enfrenta de frente a la vulnerabilidad y el abuso. Cobain se sumerge en sus propios demonios y ofrece una visión descarnada de su psicología.

El LP también sirve como un reflejo de la disidencia cultural y la agitación social de la época. La canción «Radio Friendly Unit Shifter» se burla de la industria musical y su conformismo, mientras que «All Apologies» es una desgarradora reflexión sobre la alienación y la redención.

In Utero fue recibido con entusiasmo y obtuvo un estatus de culto rápidamente. Aunque no logró replicar el éxito comercial de Nevermind, se mantuvo en las listas y fue certificado multiplatino. Estos días se celebran sus tres décadas con la publicación de varias ediciones ampliadas del mismo, que incluyen un total de 72 temas, 53 de ellos inéditos. Entre el material no antes editado, se encuentran dos conciertos completos de la época de In Utero, el Live In Los Angeles (1993) y el último concierto de la banda en Seattle, Live On Seattle (1994), además de seis temas extra en directo en Roma, Springfield y Nueva York. El productor de Seattle e ingeniero de sonido Jack Endino – que trabajó en el álbum de debut de la banda, Bleach (1988) reconstruyó los temas en directo de las cintas de la mesa de sonido para estas reediciones. Además, las doce canciones originales de In Utero junto con cinco canciones extra y caras B, han sido nuevamente remasterizadas a partir de las cintas analógicas originales en estéreo por Bob Weston en Chicago Mastering Services – que fue el otro ingeniero que asistió a Albini en las sesiones originales.

Escucha ‘In Utero’ de Nirvana