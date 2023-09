Se filtra un nuevo tema de U2, la rockera ‘Atomic City’

U2 estrenó una nueva canción inspirada en Las Vegas titulada «Atomic City» durante un concierto sorpresa y una grabación del video musical de la misma el sábado en la calle Fremont de la ciudad.

«Atomic City» toma su nombre del apodo de Las Vegas durante los días de las pruebas nucleares en la década de 1950, cuando el turismo aumentó tanto por el juego como por la posibilidad de presenciar las pruebas en las afueras desérticas de la ciudad. Bono describió la canción como un «sencillo de rock and roll a 45 revoluciones por minuto en la tradición del post-punk tardío de los años setenta, Blondie, The Clash».

Durante el concierto sorpresa, Bono mencionó cómo la banda había «actuado» previamente en la calle Fremont: filmaron su video de «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» en la misma calle en abril de 1987 cuando la gira The Joshua Tree los llevó allí.

Cabe destacar que la grabación del video contó con la presencia del baterista Larry Mullen Jr., quien no participará en la residencia MSG Sphere donde celebrará los 30 años de su emblemático Achtung Baby (1991), mientras continúa su recuperación de una cirugía de espalda; para los shows de U2 UV: Achtung Baby, el baterista holandés Bram van den Berg lo reemplazará.

El grupo comenzará su residencia el 29 de septiembre, con shows adicionales programados para el 30 de septiembre y el 5, 7 y 8 de octubre. Un día después de que se anunciara la residencia, se programaron siete conciertos más en octubre. Y unas semanas después, se agregaron ocho shows más en diciembre, cuando la residencia, hasta ahora, llega a su fin.

Suponemos que el single estrenará su versión de estudio durante esa residencia. Seguiremos informando.

Escucucha ‘Atomic City’ de U2