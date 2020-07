Sufjan Stevens lanza un épico “My Rajnessh”

En tiempo estival, donde la música es vacía, vacua y simplona, y donde artistetes cobran 40.000 euros por soltar tres cantatas en un puente, nos alegramos que llegue a nuestros oídos este radiante, bello, mágico y místico single. Muy místico. No es para menos. Quién está detrás es Sufjan Stevens, uno de los creadores más interesantes de este nuevo tiempo y de la nueva ola.

El single se titula “My Rajneesh”, y en la cubierta del mismo podemos ver, dibujado a carboncillo, a Osho, (Bhagwan Shri Rajneesh). ¿Recuerdan la maravillosa docuserie Wild Wild Country? Pues el de las barbas largas que tuvo su tarifeo con una villa, con la justicia y con Ma Anand Sheela. Ese es.

Sin duda alguna una de las mejores canciones internacionales de lo que llevamos de año. El sonido de la misma nos evoca al Sufjan más épico y místico. Y aunque anuncia que no estará incluida en The Ascension, disco que verá la luz el 25 de septiembre a través de Asthmatic Kitty, sí aparecerá en un vinilo de 12″ que saldrá a finales de este mes titulado América.

Y tal como dice el título de la misma, la foto de la portada del single y la letra, donde dice cosas como Illumination, accede my need, my Rajneesh/ Hallucination, accede my?need, my Rajneesh. Este trallazo, este temarren, este himno atemporal, es un canto al movimiento Rajneesh, del cual Steven es muy seguidor.

Ahí llevan el enlace para que lo escuchen una y otra y otra y otra… yo ya casi lo he agotado de lo que lo he trillado.